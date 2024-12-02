В Казани частично ограничат движение по ул.Газовой

В Казани частично будет перекрыта проезжая часть на улице Газовой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причиной тому послужил вынос сетей для ответвления газопровода.

Уточняется, что с 6 по 19 декабря движение будет ограничено у здания №35.