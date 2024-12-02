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В Казани частично ограничат движение по ул.Газовой
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В Казани частично будет перекрыта проезжая часть на улице Газовой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Причиной тому послужил вынос сетей для ответвления газопровода.
Уточняется, что с 6 по 19 декабря движение будет ограничено у здания №35.
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