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Общество 2 декабря 2024 11:03

В Казани частично ограничат движение по ул.Газовой

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В Казани частично будет перекрыта проезжая часть на улице Газовой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причиной тому послужил вынос сетей для ответвления газопровода.

Уточняется, что с 6 по 19 декабря движение будет ограничено у здания №35.

#ограничение движения #Казань
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