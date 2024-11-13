В казанском поселке Восточный ограничат движение транспорта

В Казани в поселке Восточный на две недели перекроют проезжую часть на одной из улиц. Причиной тому послужили работы по ответвлению газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 19 ноября по 2 декабря ограничение будет действовать у здания №2е по улице Рябиновой.

Ранее сообщалось об ограничении движения в Советском районе столицы Татарстана.