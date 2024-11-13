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Общество 13 ноября 2024 12:37

В казанском поселке Восточный ограничат движение транспорта

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В Казани в поселке Восточный на две недели перекроют проезжую часть на одной из улиц. Причиной тому послужили работы по ответвлению газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 19 ноября по 2 декабря ограничение будет действовать у здания №2е по улице Рябиновой.

Ранее сообщалось об ограничении движения в Советском районе столицы Татарстана.

#ограничение движения #перекрытие дорог #Казань
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