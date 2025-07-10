В казанском поселке Самосырово установят 59 фонарей на трех улицах

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В казанском поселке Самосырово монтируют фонари в рамках Программы восстановления наружного освещения в населенных пунктах Татарстана. Об этом сообщает Комитет по внешнему благоустройству столицы РТ.

Всего здесь предполагается установить 59 светильников и проложить 1100 метров электросетей. Освещение появится на улицах Мухамедьяра, А. Коваля и Мира, а также на участке от здания №63 по улице Мира до Мамадышского тракта.

В общей сложности по Программе восстановления наружного освещения в 33 поселках Казани установят 1400 фонарей, отметили в комитете.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что столица Татарстана в 2025 году направит минимум 190 млн рублей на ремонт и обслуживание наружного освещения.