news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 июля 2025 13:56

В казанском поселке Самосырово установят 59 фонарей на трех улицах

Читайте нас в
Телеграм
В казанском поселке Самосырово установят 59 фонарей на трех улицах
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В казанском поселке Самосырово монтируют фонари в рамках Программы восстановления наружного освещения в населенных пунктах Татарстана. Об этом сообщает Комитет по внешнему благоустройству столицы РТ.

Всего здесь предполагается установить 59 светильников и проложить 1100 метров электросетей. Освещение появится на улицах Мухамедьяра, А. Коваля и Мира, а также на участке от здания №63 по улице Мира до Мамадышского тракта.

В общей сложности по Программе восстановления наружного освещения в 33 поселках Казани установят 1400 фонарей, отметили в комитете.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что столица Татарстана в 2025 году направит минимум 190 млн рублей на ремонт и обслуживание наружного освещения.

читайте также
Казань направит 190 млн рублей на ремонт и обслуживание наружного освещения
#поселки казани #наружное освещение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Пить воду, избегать солнца, носить светлое: медик из РТ посоветовала, как пережить жару

Пить воду, избегать солнца, носить светлое: медик из РТ посоветовала, как пережить жару

9 июля 2025
Экономист Балынин объяснил, как увеличить размер пенсии в два раза

Экономист Балынин объяснил, как увеличить размер пенсии в два раза

9 июля 2025