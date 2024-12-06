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Казань направит 190 млн рублей на ремонт и обслуживание наружного освещения
Казань готова выделить190 млн рублей на содержание наружного освещения. Такая информация содержится в материалах тендера на портале госзакупок.
В содержание входит обслуживание и ремонт светильников наружного освещения и архитектурной подсветки, опор и воздушных линий наружного освещения, электросчетчиков, гирлянд и светодиодных конструкций, а также силовых трансформаторов и электротехнического оборудования.
К материалам также прикреплен график включения и отключения сетей уличного освещения в Казани. В дни с особо тяжелыми метеорологическими условиями - туман, метель, дождь, пасмурная погода – освещение будут включать на 10 минут раньше, а отключать – на 10 минут позже.
Срок действия контракта на содержание наружного освещения – с 1 января по 15 октября 2025 года. Заказчиком выступает комитет внешнего благоустройства исполкома Казани.
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