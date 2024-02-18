В Татарстане за 117 млн рублей отремонтируют два моста

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане проведут ремонтные работы на мостах в Нурлатском и Верхнеуслонском районах. Стоимость работ составляет почти 117 млн рублей, следует из тендеров на портале госзакупок.

В 74,9 млн рублей обойдется реконструкция моста через реку Клянчейка в селе Русское Макулово (Верхнеуслонский район). Протяженность ремонтируемого участка составляет 24,9 погонного метра. Срок завершения ремонта — 20 ноября 2024 года.

Второй объект — мост через реку Аксумлинка на автомобильной дороге «Нурлат — Чувашский Тимерлек», км 5+835 в Нурлатском муниципальном районе. Площадь ремонта составляет 33 погонных метра. Работы должны быть выполнены до 20 ноября текущего года.

Заказчиком выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Миндортрансе РТ. Ремонт профинансируют из федерального и республиканского бюджетов.