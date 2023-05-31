В казанском поселке Константиновка на неделю отключили газ

В казанском поселке Константиновка на неделю без предупреждения отключили газ, сообщили «Татар-информу» местные жители. По их словам, жильцов о предстоящем отключении не проинформировали, не считая единичных «листков», брошенных в почтовые ящики. Как известно, в таких ситуациях люди чаще всего готовят еду на электрических плитках. Однако, сегодня полдня Константиновка провела также и без электричества.

«Ни чай вскипятить, ни воду подогреть, ни завтрак приготовить», — сетуют в связи с коммунальными злоключениями константиновцы.

Ранее «Татар-информ» сообщил о том, что казанский поселок на день останется без воды. В частности, 6 июня в поселке Залесный Кировского района Казани планируется масштабное отключение водоснабжения. В пресс-службе «Водоканала» это объяснили переврезкой водопровода в ходе дорожных работ, среди которых – реконструкция Горьковского шоссе.