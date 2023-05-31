Казанский поселок на день останется без воды из-за реконструкции Горьковского шоссе

6 июня поселке Залесный Кировского района Казани планируется масштабное отключение водоснабжения. В пресс-службе «Водоканала» это объяснили переврезкой водопровода в ходе дорожных работ, среди которых – реконструкция Горьковского шоссе.

С 9.00 до 23.00 6 июня воды не будет в поселке Залесный по улицам: Хибинская, Алтынова, Варшавская, Болгарская, Окская, Варшавский переулок, Интернатная, Лесопарковый переулок, Таганрогская, Пограничная, Лесопарковая, Паровозников, Селянская, Молдавская, Тетюшская, Вьюжная, Ежевичная, Карпатская, Родниковая, Полеская, Красноармейский переулок, Полоцкая, Зимняя, Калиновского, Алеутская, Лесопарковая, Е. Шварца, Залесная от д.1 до ул.Прудная, Славянская, Выборная, Актюбинская, Лесной переулок, Аксакова, Совхозный переулок, Сафина, Актанышская, Аксакова переулок, Узорная, Шавкат, Аккюш, Песенная, Узорный переулок, Ташлы, Осиновская, Ново-Осиновская, 2-я, 3-я Ново-Осиновская, Ново-Осиновский переулок, 1,2,3,4,5,6,7,8 Залесная, Новоселова, Прудная.

В это же время воды не будет в домах по Горьковскому шоссе от железной дороги о.п. 787 км в сторону Залесного, на территории озера Глубокого, лесопарка и озера Лебяжье, в пожарно-спасательной части по Лесопарковому переулку, 19.

Специалисты постараются завершить работы раньше установленных сроков, заверил «Водоканал». Набрать воду жители смогут в автоцистернах, располагать их будут по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.