«”Миллениум” – не аварийный, но будет проведена работа»: главный мост Казани ждет ремонт

В Татарстане в этом году стартовала трехлетняя федеральная программа по ремонту и реконструкции аварийных мостов. Она будет реализована в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в республике более 300 мостовых сооружений, которые признаны аварийными. Как будет реализована программа – в материале «Татар-информа».

В этом году в Татарстане ведется реконструкция 12 мостов общей длиной 597 метров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Протяженность аварийных мостов в Татарстане достигает 11 тыс. метров

На региональных и муниципальных дорогах Татарстана расположено 2,8 тыс. мостовых сооружения, из них более 1 тыс. региональных и 1,7 тыс. муниципальных мостов, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель директора – технический директор «Главтатдортранса» Александр Куканов.

«С этого года стартовала беспрецедентная федеральная программа по капремонту и реконструкции аварийных мостов. По федеральному проекту “Региональная и местная дорожная сеть” нацпроекта "Безопасные качественные дороги" от Татарстана заявлено 327 аварийных мостов, из них 78 региональных и 349 муниципальных», – сообщил спикер.

Он уточнил, что общая протяженность этих аварийных мостов достигает 11 тыс. метров, на их ремонт необходимо 16 млрд рублей. На этот год из федерального бюджета выделено более 1,5 млрд рублей, из регионального – 352 млн рублей. С 2022-го по 2024 год предполагается направить более 7,6 млрд рублей на ремонт мостов протяженностью 5 тыс. метров.

В этом году ведется реконструкция 12 мостов общей длиной 597 метров. «Из них планируется ввести в эксплуатацию девять мостов общей протяженностью 274 метра, остальные будут введены в следующем году» – отметил Куканов.

Александр Куканов: «От Татарстана заявлено 327 аварийных мостов, из них 78 региональных и 349 муниципальных» Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Кроме того, капитально ремонтируются 15 мостов длиной 1744 метра. Ожидается, что в этом году введены будут 12 мостов протяженностью 412 метров.

«Сейчас выполняются работы по проектированию реконструкции 15 мостов, по капремонту и ремонту – 18. Десять мостовых сооружений, включая пешеходные переходы в разных уровнях, будут отремонтированы в Казани», – подчеркнул технический директор «Главтатдортранса».

«Водоотведение – это проблема, из-за которой страдает мост “Миллениум”»

Александр Куканов сообщил, что на начало августа по новой программе в Татарстане уже введено в эксплуатацию пять мостов общей протяженностью 179,8 метра. «Это два сооружения в Высокогорском районе: мост через речку Сула на автодороге Каменка – Дубьязы – Тимофеевка и мост через реку Шимяковка на дороге Ташлы-Ковали – Сосновка. Один мост в Кайбицком районе и два моста в Нурлатском районе», – заметил он.

Спикер подчеркнул, что в Казани отремонтируют мост «Миллениум». Речь идет о работах по водоотведению. «Под реконструкцию попадает мост в жилом массиве Борисоглебское. Большая программа заложена по ремонту моста “Миллениум”. Он не аварийный, но будет проведена работа по водоотведению. Сроки подходят, и необходимо выполнить плановые мероприятия», – заявил он.

По словам Куканова, работы планируется начать и завершить в 2023 году. «Водоотведение – это проблема, из-за которой страдает мост “Миллениум”.Все планируется сделать в следующем году», – отметил он.

В Казани отремонтируют мост «Миллениум». Речь идет о работах по водоотведению Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что касается моста по улице Сахарова в Казани, то он закрыт до 2023 года. «Там предполагается реконструкция. Под новые нормативы, нагрузку старый путепровод не подходит. Там будет проведена глубокая реконструкция, то есть появится практически новое сооружение», – пояснил технический директор «Главтатдортранса».

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин добавил, что разрабатывается проект демонтажа Горбатого моста, расположенного в Казани. Для воссоздания и сохранения индивидуального облика будет создана 3D-модель этого моста.

Он также рассказал о неординарном решении, которое было принято по мосту через реку Казкаш на автодороге Богатые Сабы – Лесхоз. «Ранее был глубокий овраг, были проблемы с фундаментом и опорной частью моста. Чтобы полностью не разбирать старый мост и новый не строить, учитывая, что опоры находились в аварийном состоянии, было принято решение о возведении насыпи и создании внизу водопропускной трубы для работы в период паводковых вод», – проинформировал замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

В Татарстане на дорожные работы выделили финансирование на 10% больше

Артем Чукин подчеркнул, что в Татарстане на 10% увеличили объем финансирования программы дорожных работ. «На этот год по программе дорожных работ в Татарстане предусмотрено 60,5 млрд рублей, в том числе 28 млрд рублей — средства федерального бюджета и инфраструктурный бюджетный кредит, 1,2 млрд рублей — средства муниципальных дорожных фондов. Они направлены на ремонт муниципальных автодорог», — заявил он.

Артем Чукин рассказал, что разрабатывается проект демонтажа Горбатого моста, расположенного в Казани Фото: mindortrans.tatarstan.ru

По словам замминистра, в прошлом году на программу дорожных работ было направлено 57,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 15,1 млрд рублей.

Спикер уточнил, что в этом году планируется построить 52,5 километра автодорог, отремонтировать 610,3 километра. На сегодня работы выполнены на 44,8% — на 32,3 млрд рублей.

«По программе дорожных работ будет приведено в нормативно состояние 45 школьных маршрутов, по которым осуществляется подвоз детей к образовательным организациям автобусами, 22 подъезда к медицинским организациям, 34 подъезда к учреждениям образования и 26 подъездов к спортивным и туристическим объектам», – подчеркнул Чукин.

Он заметил, что в следующие годы продолжится реализация начатых ранее капиталоемких проектов и капремонт дорог. «Формирование программы идет по основной опорной сети. Как вы знаете, на уровне России принято решение о создании опорной сети автомобильных дорог. В Татарстане она составляет около 2,5 тыс. километров, куда в том числе входят дороги федерального и регионального значения. Поставлена задача 85% этой сети привести в нормативное состояние», – заключил замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»