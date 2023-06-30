В казанском поселке Дербышки на сутки отключат воду

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В поселке Дербышки Советского района Казани почти на сутки отключат воду. Вода будет отсутствовать с 9 часов утра 4 июля до 5 часов утра 5 июля, сообщает МУП «Водоканал».

Воды в указанный промежуток времени не будет по следующим адресам:

ул. Главная, д. 65/18, 67, 69, 69а, 69а корп. 1, 71, 71а, 71б;

ул. Липатова, д. 19, 19а, 21, 23, 23а, 23г, 25а, 25б, 25, 25 корп. 2;

ул. Парковая, д. 2, 4, 6;

ул. Халезова, д. 17а, 18/1, 20а, 18/65, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, 27, 27а, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24б, 26, 26б, 26в; 26 корп. 2, 3, 4; 30, 32а.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что масштабное отключение водоснабжения пройдет в Вахитовском и Советском районах Казани. Воды не будет с 12 часов 8 июля до 19 часов 9 июля.