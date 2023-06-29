В двух районах Казани ожидается масштабное отключение воды

В Вахитовском и Советском районе Казани пройдет масштабное отключение водоснабжения. Временные неудобства ожидаются в период с 12 часов 8 июля и до 19 часов следующего дня и связаны с переврезкой вынесенного участка водовода, сообщает МУП «Водоканал».

В результате без воды останутся ряд домов по Большой Красной, Аметьевской магистрали, улицам Волкова (все, кроме № 1/53, 2, 3), Николая Ершова, Калинина (все, кроме № 1, 3А, 3Б), Карла Маркса, Касаткина, Кремлевская Набережная, Пушкина, Площадь Свободы (здания Государственного Совета РТ, Театра оперы и балета и Большого концертного зала им. С. Сайдашева), Университетская, Тельмана, Тихомирнова и Профессора Нужина.

Кроме того, отключение воды ожидается на улицах Абжалилова, Адмирала Нахимова, Адамюка, Айвазовского, Академической, Амирхана Еники, Бассейной, Бойничной, Бутлерова, Вишневского, Ветеринарной, Галактионова, Гоголя, Горького, Горный переулок, Груздева, Демьяна Бедного, Достоевского, Жуковского, Задне-Бойничной, Закамской, Заслонова, Зинина, Зеленой, Катановский переулок, Кузнечной, Курашова, Кривой, Кочетов переулок, Лесгафта, Лейтенанта Шмидта, Малой Красной, Малой Слободской, Маленькой, Мало-Пугаческий Овраг, Масгута Латыпова, Маяковского, Муштари, Нахимовский Овраг, Низенькой, Нестеровская, Нестеровский Овраг, Нестеровский спуск, Некрасова, Ново-Пугачевской, Овражной, Одесской, Охотской, 1-ой Привольной, 2-ой Привольной, Пехотной, Потребительской, Поперечно-Центральной, Поперечно-Хороводной, Подлужной, Поперечно-Подлужной, Пугачевской, Рабочей молодежи, Ракетной, Ремесленной, Саммера, Саначина переулок, Профессорский переулок, Роща Фрунзе, Старой, Сборной, Тихой, Театральной, Толстого, Товарищеской, Ульянова-Ленина, Хади Атласи, Хороводной, Центральной, Чехова, Щапова, Щепкина.

Поселок Аметьево полностью останется без воды.

Кроме того, в ряде домов по Гвардейской и Даурской ожидается понижение давления или кратковременные перебои водоснабжения.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.