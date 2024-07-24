В казанском поселке Чебакса торжественно открыли новую врачебную амбулаторию

Сегодня состоялась церемония открытия новых учреждений здравоохранения в пяти регионах Российской Федерации: Республике Крым, Ростовской, Смоленской и Мурманской областях, а также в Республике Татарстан.

В Татарстане открылась врачебная амбулатория с кабинетом врача-педиатра в поселке Чебакса города Казани. Поволжский округ на церемонии представляла заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Она отметила важность этого события.

Фото: © «Татар-информ»

«В одном из самых живописных мест Республики Татарстан, в поселке Чебакса, впервые открывается врачебная амбулатория с педиатрическим отделением в год семьи. Все жители поселка с нетерпением ждали открытия этого учреждения, где есть все необходимое для оказания адресной, вдумчивой и профессиональной медицинской помощи. Коллектив нашей врачебной амбулатории сформирован в полном составе, он профессиональный, подготовленный и очень ждет своих пациентов», – сказала Фазлеева.

Она также выразила благодарность федеральному центру за поддержку.

Фото: © «Татар-информ»

«От лица нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова хочу поблагодарить федеральный центр за поддержку и развитие системы здравоохранения Республики Татарстан. Это крайне важно и необходимо всему замечательному поселку Чебакса», – сказала Фазлеева.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко отметил: «Особенно радует, что оборудование, которое вы поставили в медицинской организации, произведено в Российской Федерации. Именно к этому мы стремились, чтобы максимально закрывать потребности российского здравоохранения отечественным оборудованием. Вижу, что это удается сегодня».

Фото: © «Татар-информ»

Ранее мы сообщали, что новая амбулатория будет оказывать широкий спектр медицинских услуг как взрослому, так и детскому населению. Для взрослых предусмотрена первичная доврачебная и врачебная помощь, включая общую врачебную практику, неотложную помощь и вакцинацию. Дети смогут получить педиатрическую помощь и пройти вакцинацию.