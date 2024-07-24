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В казанском поселке Чебакса торжественно открыли новую врачебную амбулаторию
Сегодня состоялась церемония открытия новых учреждений здравоохранения в пяти регионах Российской Федерации: Республике Крым, Ростовской, Смоленской и Мурманской областях, а также в Республике Татарстан.
В Татарстане открылась врачебная амбулатория с кабинетом врача-педиатра в поселке Чебакса города Казани. Поволжский округ на церемонии представляла заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Она отметила важность этого события.
«В одном из самых живописных мест Республики Татарстан, в поселке Чебакса, впервые открывается врачебная амбулатория с педиатрическим отделением в год семьи. Все жители поселка с нетерпением ждали открытия этого учреждения, где есть все необходимое для оказания адресной, вдумчивой и профессиональной медицинской помощи. Коллектив нашей врачебной амбулатории сформирован в полном составе, он профессиональный, подготовленный и очень ждет своих пациентов», – сказала Фазлеева.
Она также выразила благодарность федеральному центру за поддержку.
«От лица нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова хочу поблагодарить федеральный центр за поддержку и развитие системы здравоохранения Республики Татарстан. Это крайне важно и необходимо всему замечательному поселку Чебакса», – сказала Фазлеева.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко отметил: «Особенно радует, что оборудование, которое вы поставили в медицинской организации, произведено в Российской Федерации. Именно к этому мы стремились, чтобы максимально закрывать потребности российского здравоохранения отечественным оборудованием. Вижу, что это удается сегодня».
Ранее мы сообщали, что новая амбулатория будет оказывать широкий спектр медицинских услуг как взрослому, так и детскому населению. Для взрослых предусмотрена первичная доврачебная и врачебная помощь, включая общую врачебную практику, неотложную помощь и вакцинацию. Дети смогут получить педиатрическую помощь и пройти вакцинацию.
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