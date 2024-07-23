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Общество 23 июля 2024 15:39

Видео: В поселке Чебакса завтра откроют врачебную амбулаторию

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24 июля состоится значимое событие для жителей поселка Чебакса — торжественное открытие новой врачебной амбулатории и кабинета педиатра. Этот медицинский центр построен в рамках программы по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан.

Новая амбулатория будет оказывать широкий спектр медицинских услуг как взрослому, так и детскому населению. Для взрослых предусмотрена первичная доврачебная и врачебная помощь, включая общую врачебную практику, неотложную помощь и вакцинацию. Дети смогут получить педиатрическую помощь и пройти вакцинацию.

Центр оснащен современным медицинским оборудованием, включая аппарат ЭКГ, пульсоксиметр и дефибриллятор. Здание спроектировано с учетом потребностей маломобильных граждан. Мощность амбулатории составляет 38 посещений в смену.

Для обслуживания населения приобретены два автомобиля «Лада Ларгус» и санитарный автомобиль «Лада Калина» для педиатрической службы. Общая стоимость проекта составила 67,078 млн рублей.


Строительство офиса врача общей практики и педиатра в поселке Чебакса было организовано по национальному проекту «Здравоохранение» (как и другие национальные проекты в их нынешнем виде, он был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

#Чебакса #Здоровье
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