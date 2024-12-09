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Общество 9 декабря 2024 10:45

В казанском перинатальном центре при ГКБ №7 с начала года родились 8,5 тыс. детей

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За одиннадцать месяцев 2024 года в перинатальном центре на базе городской клинической больницы №7 имени Марата Садыкова приняли более 8,4 тыс. родов. Всего родились 8,5 тысяч детей, в том числе 72 двойни и одна тройня. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов.

Филатов также отметил, что в перинатальном центре имеются 245 коек для женщин. Помимо этого, обустроены 120 акушерских коек, 60 мест в отделении патологии беременности и 25 в отделении реанимации новорожденных. Кроме того, при центре работают отделения патологии и реабилитации новорожденных.

Ранее сообщалось, что в Республиканском центре кризисной беременности за одиннадцать месяцев этого года 87 женщин из 305 решили сохранить ребенка благодаря второму этапу доабортного консультирования.

#перинатальный центр #роды #Деловой понедельник
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