В кризисном центре Казани отговорили от аборта 87 женщин

В находящемся в Казани Республиканском центре кризисной беременности за одиннадцать месяцев этого года 87 женщин из 305 решили сохранить ребенка благодаря второму этапу доабортного консультирования. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления здравоохранения столицы РТ Владимир Филатов.

Всего за это время после первого и второго этапов на сохранение беременности решились 365 женщин — 62,2% от общего числа.

«Для сравнения, за аналогичный период 2023 года из обратившихся на прерывание беременности женщин сохранили ее только 47%. Таким образом, в 2024 году рост сохраненных беременностей составил 15%», — уточнил Филатов.

Он также отметил, что к беседам с женщинами привлекают психологов, юристов, социальных работников по вопросам репродуктивного выбора. В женских консультациях и детских поликлиниках также проводят школы будущих матерей и отцов, чтобы рассказать молодым родителям об уходе за детьми.