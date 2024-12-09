news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 9 декабря 2024 10:31

В кризисном центре Казани отговорили от аборта 87 женщин

Скопировать ссылку

В находящемся в Казани Республиканском центре кризисной беременности за одиннадцать месяцев этого года 87 женщин из 305 решили сохранить ребенка благодаря второму этапу доабортного консультирования. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления здравоохранения столицы РТ Владимир Филатов.

Всего за это время после первого и второго этапов на сохранение беременности решились 365 женщин — 62,2% от общего числа.

«Для сравнения, за аналогичный период 2023 года из обратившихся на прерывание беременности женщин сохранили ее только 47%. Таким образом, в 2024 году рост сохраненных беременностей составил 15%», — уточнил Филатов.

Он также отметил, что к беседам с женщинами привлекают психологов, юристов, социальных работников по вопросам репродуктивного выбора. В женских консультациях и детских поликлиниках также проводят школы будущих матерей и отцов, чтобы рассказать молодым родителям об уходе за детьми.

#аборты #беременность и роды #Деловой понедельник
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100