В казанском ПАТП №2 прокомментировали поступок кондуктора, напавшего на пассажирку

Сегодня в соцсетях появилось видео, записанное пассажиром одного из казанских автобусов. На нем женщина-кондуктор напала на пожилую пассажирку, избила ее и вытолкала из транспорта.

В МУП «ПАТП» №2 сообщили, что по факту случившегося предприятие провело проверку.

«Пассажир проезд не оплатила, однако поведение кондуктора в такой ситуации недопустимо. По итогам проверки руководитель предприятия принял решение уволить кондуктора за нарушение должностной инструкции», – рассказали в организации.

Ранее мы сообщали, что СК возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту случившегося.