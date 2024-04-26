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Происшествия 26 апреля 2024 16:49

В казанском ПАТП №2 прокомментировали поступок кондуктора, напавшего на пассажирку

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Сегодня в соцсетях появилось видео, записанное пассажиром одного из казанских автобусов. На нем женщина-кондуктор напала на пожилую пассажирку, избила ее и вытолкала из транспорта.

В МУП «ПАТП» №2 сообщили, что по факту случившегося предприятие провело проверку.

«Пассажир проезд не оплатила, однако поведение кондуктора в такой ситуации недопустимо. По итогам проверки руководитель предприятия принял решение уволить кондуктора за нарушение должностной инструкции», – рассказали в организации.

Ранее мы сообщали, что СК возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту случившегося.

#казанский автобус
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