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В казанском ПАТП №2 прокомментировали поступок кондуктора, напавшего на пассажирку
Сегодня в соцсетях появилось видео, записанное пассажиром одного из казанских автобусов. На нем женщина-кондуктор напала на пожилую пассажирку, избила ее и вытолкала из транспорта.
В МУП «ПАТП» №2 сообщили, что по факту случившегося предприятие провело проверку.
«Пассажир проезд не оплатила, однако поведение кондуктора в такой ситуации недопустимо. По итогам проверки руководитель предприятия принял решение уволить кондуктора за нарушение должностной инструкции», – рассказали в организации.
Ранее мы сообщали, что СК возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту случившегося.
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