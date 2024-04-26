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Уголовное дело завели на кондуктора, которая вытолкала пассажирку из казанского автобуса
Против кондуктора казанского автобуса, которая вытолкала пожилую пассажирку из автобуса, возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Напомним, в социальных сетях сегодня появилось видео, на котором кондуктор избила и вытолкала из казанского автобуса пожилую женщину.
По данному факту СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.
В процессе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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