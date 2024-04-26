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Происшествия 26 апреля 2024 16:41

Уголовное дело завели на кондуктора, которая вытолкала пассажирку из казанского автобуса

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Против кондуктора казанского автобуса, которая вытолкала пожилую пассажирку из автобуса, возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, в социальных сетях сегодня появилось видео, на котором кондуктор избила и вытолкала из казанского автобуса пожилую женщину.

По данному факту СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.

В процессе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего.

#казанский автобус
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