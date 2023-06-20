В казанском парке вновь запустят фонтан — мэрия призывает в нем не купаться

В сквере 100-летия образования стройотрасли вновь запускают фонтан, закрытый из-за массовых купаний жителей. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

«Но наша просьба остается неизменной: при наступлении жары, пожалуйста, не купайтесь в нем и не разрешайте детям. Объясните им, почему плавание в фонтане — плохая идея», — говорится в сообщении.

Фото: мэрия Казани

В исполкоме подчеркнули, что фонтаны не оборудованы для купания и не соответствуют требованиям безопасности, прыжки с пирса могут обернуться травмами — слишком малая глубина, а вода не защищена от инфекций.

Кроме того, при купании может быть повреждено электрооборудование фонтана и освещение, что грозит тяжелыми последствиями.

«Если купание продолжится, то мы рассмотрим вариант с полным отключением фонтана, это приведет к застаиванию воды, а значит, придется осушить чашу. Ужасно не хочется прибегать к таким мерам, надеемся на понимание», — резюмировали в мэрии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в одном из парков Казани закрыли фонтан из-за массовых купаний.