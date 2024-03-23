В казанском парке Тысячелетия ограждение заменят живой изгородью

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В столице Татарстана собираются обновить благоустроенный почти 19 лет назад, в 2005 году, парк Тысячелетия. Ограждение, которое за это время начало ржаветь и разрушаться, хотят заменить живой изгородью, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В Комитете внешнего благоустройства города рассказали, что замена ограждения кустарниками позволит сохранить транзитную функцию общественного пространства, которое занимает площадь в 5 гектаров. Кроме того, проницаемость поможет объединить парк и набережную в единую картину с доступным и просматриваемым видом на озеро Кабан.

Неаварийные фрагменты ограждения предполагается сохранить. На входе посетителей, как и прежде, будут встречать колонны с Зилантами.

Кроме того, в парке обновят дорожки и брусчатку, заменят скамейки и урны, обустроят систему автополива. Фонари отремонтируют и покрасят. По периметру территории высадят более 20 тыс. кустов пузыреплодника и кизильника, а также полностью обновят газон.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанцы получат три приглашения на голосование за благоустройство дворов и парков.