В казанском парке Победы активисты создали портрет Магубы Сыртлановой из свечей

Фото: Татарстанское отделение «Молодой гвардии Единой России»

Сегодня ночью в казанском парке Победы по случаю Дня памяти и скорби представители Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» и регионального отделения самой партии «Единая Россия», а также обычные горожане зажгли 30 тыс. свечей. Участники акции создали таким образом портрет Магубы Сыртлановой — единственной женщины — Героя Советского Союза, проживавшей на территории Татарстана, сообщают организаторы мероприятия.

Магуба Гусейновна Сыртланова (1912–1971) была летчицей (заместителем командира эскадрильи) 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Гвардии старший лейтенант сражалась на Северном Кавказе, в Крыму, Беларуси, Польше и Восточной Пруссии. На ее счету 780 боевых вылетов — это 900 часов в воздухе и 190 тонн сброшенных на врага бомб. Звания Героя Советского Союза Сыртланова была удостоена в 1946 году. После войны уроженка Белебея жила в Казани.

«Молодая гвардия Единой России» проводит акцию «Огненные картины войны» каждый год. Ее организуют во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участниками нынешней акции стали Герой России Расим Баксиков, руководитель исполкома Татарстанского регионального отделения «Единой России» Марат Самигуллин, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, депутат Государственного Совета РТ Динар Бариев, руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

«Для любого гражданина России 22 июня — это трагичная дата. Каждый из нас будет помнить, что случилось в тот день, в четыре утра, в 1941 году. Россия победила в той страшной войне, и сегодня, когда мы воюем с нацизмом, мы обязаны победить. Другого выхода у нас нет. Победа будет за нами», — поделился своим видением ситуации и связал прошлое с настоящим Расим Баксиков.

В свою очередь Марат Самигуллин назвал акцию «Огненные картины войны» одной из самых красочных и наиболее полюбившихся казанцам. «Когда здесь зажигаются десятки тысяч свечей, дух захватывает от увиденного. Безусловно, здорово, что молодежь не забывает героическое прошлое, не забывает подвиг наших дедов, и мы им очень благодарны за это», — добавил он.

«И казанцы, и гости города, и те, кто просто пришел прогуляться в парк Победы, все с удовольствием присоединяются к этой акции. День памяти и скорби — это трагичная дата, которая объединяет всех нас, и, безусловно, люди, которые сюда приходят, зажигая эти свечи, они еще раз вспоминают своих героев, отдают дань памяти, и мы не имеем права забывать нашу историю», — заметил Руслан Шигабуддинов.

Для участников акции прозвучали песни военных лет в исполнении коллективов Казанского энергоуниверситета и Казанского института культуры. В общей сложности мероприятие объединило 500 человек, среди которых были активисты Российского военно-исторического общества, «Движения первых» и ряда других организаций.

Видео и фото: Татарстанское отделение «Молодой гвардии Единой России».