«Молодая гвардия» провела шествие по Казани в честь Дня памяти и скорби

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В ночь с 21 на 22 июня в честь Дня памяти и скорби «Молодая гвардия Единой России» и члены Татарстанского отделения партии «Единая Россия» провели акцию «Свеча памяти».

«То, что 22 июня во время, совпадающее со временем начала Великой Отечественной войны, молодежь собирается у Вечного огня во всех муниципальных районах республики и всей страны, — это тот набат, который должен разбудить тех, кто, может быть, еще дремлет», — заявила в разговоре с «Татар-информом» депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова.

Активисты совершили двухчасовое шествие от Центрального парка культуры и отдыха имени Горького до парка Победы. Со свечами в руках они прошли около шести километров. В 4 часа утра вместе с представителями «Содружества пограничников» и других патриотических организаций молодежные активисты Татарстана возложили цветы к Вечному огню и провели минуту молчания.

«В каждой семье есть примеры мужества и героизма, деды и прадеды, которые сражались за мирное небо. Осознавая, что в России нет семей, которых бы не коснулась Великая Отечественная война, мы решили принять участие в шествии, которое началось в 2.00 в парке Горького и закончилось у Вечного огня», — объяснил корреспонденту «Татар-информа» мотивацию участников руководитель Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Организаторами акции выступили Татарстанское отделение «Молодой гвардии Единой России» и Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия». Мероприятие прошло при поддержке Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани и регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».