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Ру Тат
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Общество
2 мая 2022  20:13
Эльза Кузнецова

В казанском парке «Крылья Советов» стартует новый сезон «Танцплощадки»

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3 мая в парке «Крылья Советов» состоится открытие нового сезона традиционного проекта «Танцплощадка». Об этом сообщается в Telegram-канале Дирекции парков и скверов Казани.

В 18:00 на танцевальной площадке парка начнется бесплатный мастер-класс по бальным танцам от преподавателя проекта «Жизнелюб». Занятие подойдет для людей любого возраста и уровня подготовки.

Сразу после мастер-класса, в 19:00, здесь выступит акустический дуэт «Кудри», который исполнит любимые песни 80-90-х годов прошлого века.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на парковке Центра семьи «Казан» откроется сезон кинопоказов.

#парки и скверы казани
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