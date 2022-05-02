В казанском парке «Крылья Советов» стартует новый сезон «Танцплощадки»

3 мая в парке «Крылья Советов» состоится открытие нового сезона традиционного проекта «Танцплощадка». Об этом сообщается в Telegram-канале Дирекции парков и скверов Казани.

В 18:00 на танцевальной площадке парка начнется бесплатный мастер-класс по бальным танцам от преподавателя проекта «Жизнелюб». Занятие подойдет для людей любого возраста и уровня подготовки.

Сразу после мастер-класса, в 19:00, здесь выступит акустический дуэт «Кудри», который исполнит любимые песни 80-90-х годов прошлого века.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на парковке Центра семьи «Казан» откроется сезон кинопоказов.