3 мая на парковке Центра семьи «Казан» откроется сезон кинопоказов. В этот день в автокинотеатре можно будет посмотреть российскую спортивную драму «Легенда №17». Об этом сообщается в Telegram-канале Дирекции парков и скверов Казани.

В картине режиссера Николая Лебедева рассказывается о становлении советского хоккеиста Валерия Харламова. Начало — в 20.00.

Отмечается, что на территорию разрешен въезд легковых автомобилей и внедорожников. Чтобы попасть на сеанс, необходима предварительная регистрация.

Автокинотеатр у «Чаши» был открыт 1 августа 2020 года. Тогда зрителям показали фильм «Аритмия». Кинотеатр вмещает 40 автомобилей. Для комфорта зрителей на парковке продаются горячие закуски, напитки и снеки, а время работы туалета продлится до 23 часов.