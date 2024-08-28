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В казанском парке «Крылья Советов» организуют прием сырья на переработку
В субботу, 31 августа, в казанском парке «Крылья Советов» состоится фестиваль разумного потребления «КультТорг». Об этом сообщают организаторы события в социальной сети «ВКонтакте».
Программа мероприятия будет включать гаражную распродажу, гринмаркет и обмен вещами.
Посетители фестиваля смогут сдать на переработку бритвенные станки, ручки (но без металлических, деревянных и силиконовый частей, а также без стержней), фломастеры, пластиковые крышки (с любыми маркировками или без них), чистые тюбики от кремов и зубных паст, чеки от покупок (в сложенном виде), CD- и DVD-диски без упаковок, чистые пластиковые трубочки от напитков, сломанные телефоны, провода и зарядки от них, фольгу в чистом виде, блистеры от таблеток и некоторые другие предметы.
Волонтеры также проведут «Экодвор», в ходе которого расскажут о жизни вторсырья и покажут новые материалы и предметы из него.
В зоне гринмаркета представят различные растения, горожане смогут обменяться цветами. В зоне свопа можно будет оставить ненужные вещи и взять понравившиеся. Помимо этого, будет организован сбор вещей для различных благотворительных проектов.
Фестиваль начнется в 12 часов и продлится до 19 часов, уточняют организаторы.
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