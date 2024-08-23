В Казань везут «Зеленый квадрат» — выставку арт-объектов из вторсырья с Тавриды

В Казани, в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана, 27 августа откроется выставка арт-объектов из вторсырья «Зеленый квадрат». Пирамида из пластиковых отходов «Рукотворное чудо света», «Большая вода», «Амурский Тигр» — 24 экспоната привезли в столицу Татарстана с фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму, где их создали финалисты одноименного с выставкой конкурса.

«Выставка разместится на третьем этаже галереи, в лектории. Все вместе экспонаты занимают 18,2 кв. метра и весят буквально тонну. Причем не все умещаются в нашем пространстве: привезли в Казань 32 арт-объекта, но некоторые в выставку в нашей галерее не вошли. Экспонаты разные по габаритам, поэтому какие-то весят килограмм, а какие-то — и 50 килограммов», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Экспонаты не только внешне привлекательны (это и современный хай-тек, и мифические существа, и апокалиптические образы), но и обладают глубинным смыслом, напоминая о какой-то конкретной экологической проблеме или ее потенциальном решении: загрязнении пластиком океана, сокращении популяции амурского тигра, возможности возводить здания из повторно используемых полимеров. Проектом организаторы подчеркивают важность раздельного сбора мусора и переработки отходов, участия каждого в построении экономики замкнутого цикла. Инициировал его Российский экологический оператор, созданный по указу Президента России Владимира Путина в январе 2019 года.

На выставке представлены работы молодых художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края и Адыгеи. Среди них, например, София Блюм, Анастасия Володченко, Дарья Дудник, Виктор Кобец, Татьяна Козлова, Алексей Папилов, Татьяна Сикоренко, Анастисия Хозяшева, Мария Шебанова.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Первыми «Зеленый квадрат» увидели участники фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму, потом жители и гости Мелитополя. А после Казани она отправится в Нижний Новгород, на Российский экологический форум в Подмосковье, на биеннале «Придумано и сделано в России» во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве и в Тулу.

Современное искусство с акцентом на проблемы экологии и антропогенное влияния на окружающий мир можно будет посмотреть бесплатно до 8 сентября.