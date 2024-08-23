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В Казань везут «Зеленый квадрат» — выставку арт-объектов из вторсырья с Тавриды
В Казани, в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана, 27 августа откроется выставка арт-объектов из вторсырья «Зеленый квадрат». Пирамида из пластиковых отходов «Рукотворное чудо света», «Большая вода», «Амурский Тигр» — 24 экспоната привезли в столицу Татарстана с фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму, где их создали финалисты одноименного с выставкой конкурса.
«Выставка разместится на третьем этаже галереи, в лектории. Все вместе экспонаты занимают 18,2 кв. метра и весят буквально тонну. Причем не все умещаются в нашем пространстве: привезли в Казань 32 арт-объекта, но некоторые в выставку в нашей галерее не вошли. Экспонаты разные по габаритам, поэтому какие-то весят килограмм, а какие-то — и 50 килограммов», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.
Экспонаты не только внешне привлекательны (это и современный хай-тек, и мифические существа, и апокалиптические образы), но и обладают глубинным смыслом, напоминая о какой-то конкретной экологической проблеме или ее потенциальном решении: загрязнении пластиком океана, сокращении популяции амурского тигра, возможности возводить здания из повторно используемых полимеров. Проектом организаторы подчеркивают важность раздельного сбора мусора и переработки отходов, участия каждого в построении экономики замкнутого цикла. Инициировал его Российский экологический оператор, созданный по указу Президента России Владимира Путина в январе 2019 года.
На выставке представлены работы молодых художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края и Адыгеи. Среди них, например, София Блюм, Анастасия Володченко, Дарья Дудник, Виктор Кобец, Татьяна Козлова, Алексей Папилов, Татьяна Сикоренко, Анастисия Хозяшева, Мария Шебанова.
Первыми «Зеленый квадрат» увидели участники фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму, потом жители и гости Мелитополя. А после Казани она отправится в Нижний Новгород, на Российский экологический форум в Подмосковье, на биеннале «Придумано и сделано в России» во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве и в Тулу.
Современное искусство с акцентом на проблемы экологии и антропогенное влияния на окружающий мир можно будет посмотреть бесплатно до 8 сентября.
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