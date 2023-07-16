В казанском парке «Черное озеро» появились столы для игры в шахматы

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Гости парка «Черное озеро» смогут сыграть в шахматы. Для любителей игры в общественном пространстве установили специальные столы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Дирекция парков и скверов города.

В парке находится четыре стола для игры и шахматные фигуры, которыми может воспользоваться любой желающий.

Режим работы площадки — с 10:00 до 22:00.

Напомним, что с начала года в Казани прошло несколько шахматных турниров. Один из них – сеанс одновременной игры с чемпионом мира – состоялся на крыше центра семьи «Казан» 22 июня.