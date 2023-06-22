Гроссмейстер на крыше: Влад Артемьев сыграл в шахматы сразу с 21 казанцем

Гроссмейстер, чемпион мира в составе команды России (2019), чемпион Европы (2019) Владислав Артемьев поучаствовал в Казани в необычном сеансе игры – сразу 21 любитель шахмат сыграл с ним партии на смотровой площадке Центра семьи «Казан».

Фото: © Оксана Романова/ «Татар-информ»

Сеанс одновременной игры в шахматы на крыше с видом на Кремль организовали клуб Yaratam Chess и Дирекция парков и скверов Казани. Соперниками Владислава Артемьева стали пять резидентов шахматного клуба Yaratam Chess, а также тренеры по шахматам и ученики шахматных школ и кружков столицы Татарстана старше 12 лет, которые предварительно подали заявки на участие в необычной партии с гроссмейстером.

Фото: © Оксана Романова/ «Татар-информ»

«Сейчас мне 25, а в шахматы играть я научился еще в 6,5 лет. Более менее профессионально играю с 14 лет. С нетерпением ожидаю этого одновременного сеанса игры, очень интересно. На самом деле классно, когда столько людей приходят. Чувствуешь, что люди шахматы ценят и любят – приятно», – сказал Артемьев перед началом шахматного баттла.

Гроссмейстер родом из Омска. Постепенно становился победителем юношеской шахматной олимпиады в составе сборной России (2012 год), бронзовым призером первенства Европы среди юношей до 14 лет (2011), победителем первенства России U-20 (2013), победителем высшей лиги чемпионата России. В 2014 году Владислав участвовал в чемпионате Европы, в 2015 – в суперфинале Чемпионата России. В 2018 году он стал чемпионом Европы по блицу, а в следующем – чемпионом Европы по классическим шахматам. С 2018 года Владислав Артемьев живет в Казани и в командном первенстве России выступает за казанскую «Ладью».

Фото: © Оксана Романова/ «Татар-информ»

Столы с шахматными досками на смотровой площадке Центра семьи «Казан» расставили по кругу. В центре его перемещался от одного своего соперника к другому Владислав Артемьев. Каждому участнику было дано полчаса на партию. Владиславу, поскольку он играл одновременно с 21 соперником, – час.

До начала сеанса одновременной игры юные шахматисты фотографировались с гроссмейстером, брали у него автографы, а перед началом каждой партии и по ее завершении Владислав Артемьев и соперник, по традиции шахматных баталий, пожимали друг другу руки.

Фото: © Оксана Романова/ «Татар-информ»

«Русские, действительно, одни из сильнейших шахматистов в мире. У нас исторически так сложилось, что шахматы были хорошо развиты и была сильная школа еще со времен Советского Союза. Сейчас также в числе сильнейших по шахматам можно назвать представителей Азии, Индии, Узбекистана и Китая», – рассказал Артемьев.

Титулованный шахматист также подтвердил, что в словах Илона Маска о том, что компьютер играет в шахматы лучше него самого, нет преувеличения. Профессиональные шахматисты используют компьютерные программы для тренировки своих навыков, ведь самая сильная шахматная программа играет сильнее чемпиона мира. Но задачи обыграть искусственный разум, заверил Владислав Артемьев, у шахматистов нет.

Фото: © Оксана Романова/ «Татар-информ»

«Когда соревнуются люди, элемент ошибок достаточно высокий. Это можно сравнить со спортсменами-бегунами – машины ведь все равно быстрее их, и поезда быстрее. Но бегуны все равно соревнуются между собой. А мы используем компьютерные программы при подготовке, с этими программами можно консультироваться и благодаря им становиться сильнее. Я тоже такие программы использую. Перед серьезными турнирами готовлюсь интенсивно дней по пять в неделю», – сказал Артемьев.