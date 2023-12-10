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Общество 10 декабря 2023 11:48

В казанском парке «Черное озеро» началась заливка катка

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В парке «Черное озеро» в Казани начали заливать каток. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Дирекция парков и скверов города.

Ранее в парке завершился монтаж новогодних декораций и иллюминации, а заливка льда, как ожидается, продолжится в течение ближайших двух недель.

«Важно: просим вас быть терпеливыми и не выходить на лед до официального открытия катка», — добавили в дирекции.

Напомним, что подготовка общественного пространства к зиме началась с конца октября.

#парк Черное озеро #каток
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