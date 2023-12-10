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В казанском парке «Черное озеро» началась заливка катка
В парке «Черное озеро» в Казани начали заливать каток. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Дирекция парков и скверов города.
Ранее в парке завершился монтаж новогодних декораций и иллюминации, а заливка льда, как ожидается, продолжится в течение ближайших двух недель.
«Важно: просим вас быть терпеливыми и не выходить на лед до официального открытия катка», — добавили в дирекции.
Напомним, что подготовка общественного пространства к зиме началась с конца октября.
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