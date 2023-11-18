В двух парках Казани установили новогоднюю иллюминацию

Казанские парки «Черное озеро» и 100-летия образования строительной отрасли украсили новогодней иллюминацией. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.

Кроме того, началось новогоднее оформление центрального парка им.Горького. Как рассказали в дирекции, сейчас здесь ведется монтаж светящихся звезд.