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Руc Тат
Общество 18 ноября 2023 06:00

В двух парках Казани установили новогоднюю иллюминацию

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Казанские парки «Черное озеро» и 100-летия образования строительной отрасли украсили новогодней иллюминацией. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.

Кроме того, началось новогоднее оформление центрального парка им.Горького. Как рассказали в дирекции, сейчас здесь ведется монтаж светящихся звезд.

#новогоднее оформление #иллюминация #парки
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