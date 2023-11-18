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Новости Татарстана и Казани
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В двух парках Казани установили новогоднюю иллюминацию
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Казанские парки «Черное озеро» и 100-летия образования строительной отрасли украсили новогодней иллюминацией. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.
Кроме того, началось новогоднее оформление центрального парка им.Горького. Как рассказали в дирекции, сейчас здесь ведется монтаж светящихся звезд.
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