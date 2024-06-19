В Новоиерусалимском подворье Казани пройдут благотворительная ярмарка и концерт

29 июня на территории Воскресенского Новоиерусалимского подворья Казани пройдет Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка. Мероприятие дополнят праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Татарстана, спектакль, конкурсы и мастер-классы для детей, а также скаутская военно-спортивная Игротека.

Начнется праздник с Божественной литургии, которая начнется в 8:30 утра в Воскресенском соборе подворья. Затем священнослужители освятят водосвятную часовню «Колодец Иакова». Источник на этом месте был открыт еще несколько веков назад, теперь его благоустроили и казанцы смогут собирать здесь святую воду.

Также в программе мероприятия запланировано открытие Центра грузинской духовной культуры.

В 12:00 начнется праздничная программа, которая продлится до 18:00.

Гости Новоиерусалимского подворья смогут принять участие в благотворительной выставке-ярмарке и в благотворительной лотерее. Также для них будут проведены экскурсии по территории обители, с трехсотлетней историей.

Собранные на мероприятии средства будут переданы благотворительным проектам, которые организует подворье.

Желающим выставить на ярмарке свою продукцию, необходимо заранее позвонить по телефону 8 962 563-17-72 и обратиться к Дарье.

Адрес Воскресенского подворья: ул. Оренбургский тракт, 48 б.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Воскресенское Новоиерусалимское подворье, также известное как Архиереская дача, было основано XVII веке. Обитель посещала Екатерина II, которая посадила здесь сосну, сохранившуюся до наших дней. По тропинкам монастыря прогуливались Лев Толстой, Александр Радищев и Жозеф Николя Делиль.