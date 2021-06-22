В казанском музее Баки Урманче откроется морская выставка двух художниц

В казанском музее Баки Урманче 23 июня откроется передвижная выставка «Легенды моря 4» арт-группы «Бегущие по волнам» — Лады Аюдаг и Тани Тэнчъ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Казанском отделении Профессионального союза художников СНГ.

Лада Аюдаг — председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ, а Таня Тэнчъ — член совета этого отделения. Они активные участницы выставок в Санкт-Петербурге, Праге, Париже, Вашингтоне.

Выставка в рамках проекта «Одна картина — две художницы» состоится после майской выставки в Санкт-Петербургском доме национальностей, которая прошла с большим успехом. По мнению петербуржцев, картины привлекают внимание чистотой цвета и сильной энергетикой.

Как отметила одна из петербурженок, посетивших выставку, обе художницы используют в большей части своих картин цвета, обладающие практически лечебным эффектом.

«Наверное, поэтому у большинства зрителей часто возникает вопрос: „А можно их фотографировать?“ Это желание унести с собой часть цвета и энергии картин арт-группы „Бегущие по волнам“, радость художников, готовых делиться своим творчеством со зрителями вновь», — заметила в разговоре с ИА «Татар-информ» Лада Аюдаг.

Жители и гости Казани увидят обновленную экспозицию, где будет представлено 20 работ. Каждая картина «Бегущих по волнам» выполнена на одном холсте, где написанная одной художницей часть плавно переходит в часть, созданную второй. Темы картин рождаются по-разному, но прочувствованы каждой из участниц арт-дуэта.

На открытии выступят известная казанская поэтесса Елена Черняева и дуэт «Бэхэт». Начало запланировано на три часа дня. Двери экспозиции будут открыты до 6 июля.