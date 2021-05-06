В Санкт-Петербурге откроется передвижная выставка о море известных казанских художниц

11 мая в зеленом зале Санкт-Петербургского Дома национальностей состоится открытие передвижной выставки арт-группы «Бегущие по волнам» проекта «Одна картина — две художницы» Лады Аюдаг и Татьяны Тэнчъ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Казанском отделении Профессионального союза художников СНГ.

Нынешняя принт-экспозиция вызывает большой интерес как у поклонников живописи, так и у искусствоведов, отмечающих необыкновенную чистоту цвета работ Аюдаг и Тэнчъ.

«Хочется вновь и вновь возвращаться в этот мир цвета и света голубого неба с переливающимися восходами и закатами, отражающимися в морской воде. И свою третью передвижную выставку мы предложим вниманию жителей Санкт-Петербурга — города, построенного на воде», — отметила председатель местного отделения художников Лада Аюдаг.

Каждая картина «Бегущих по волнам» выполнена на одном холсте, где написанная половина одной художницы плавно переходит в половину, созданную второй. Темы картин рождаются по-разному, но прочувствованы каждой художницей.

Уникальная идея синтеза творчества в истории художественного искусства принадлежит Ладе Аюдаг. По словам художницы, скрытая тайна для непосвященных в том, что работа, созданная не одним человеком, не дает шанса увидеть, а лишь позволяет ощутить необычайный переход, перелив одного настроения, гаммы красок в схожий, но другой мир восприятия цвета и чувств.

«История живописи не имела прецедентов, когда честолюбие творца картины было позади, когда на первый план в картине выдвигалось художественное изображение темы, идеи двумя художниками, делящими картину пополам», — отмечает Аюдаг.

Всего на выставке в Санкт-Петербурге будет представлено десять работ. Экспозиция постоянно обновляется и передвигается по городам Татарстана и России.

«Выставка у нас каждый раз обновляется и передвигается дальше. Люди у нас море любят, особенно в пандемию. Всем хочется на море, хочется тепла, света, неба голубого. Когда смотришь на картину с морским пейзажем, дышится свободнее и легче. Некоторые признаются, что даже порой ощущают морской соленый воздух через полотна с пейзажами», — отметила собеседница агентства.

Лада Аюдаг и Таня Тэнчъ — участницы выставок Казанского отделения ПСХ СНГ в Казани, Санкт-Петербурге, Праге, Париже, Вашингтоне. В 2016 году работали в Москве на Международном арт- проекте «Женщины в искусстве мира» для галереи Арт-Инкогнито (Москва — Берлин). В 2013 году принимали участие в Осеннем салоне Центра Пьера Кардена в Париже.

Санкт-Петербургскому Дому национальностей будет передан в дар поэтический сборник Лады Аюдаг «Обнаженный платан», оформленный тандемом художниц и посвященный их путешествию в Крым в августе 2012 года.