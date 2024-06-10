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В казанском метрополитене запустили первый поезд, перекрашенный к Играм БРИКС
В казанском метрополитене на линию вышел первый поезд, обновленный в преддверии Игр стран БРИКС, которые стартуют 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
«Специалисты провели кузовной ремонт и полную покраску вагонов в серебристо-бирюзовый цвет в соответствии с новым стилем предприятия. Выполнена частичная замена напольного основания и покрытия», — говорится в сообщении.
Колесные пары заменили на всем составе, специалисты отремонтировали тормоза, токоприемники и другое оборудование. Планируется перекрасить еще четыре аналогичных поезда модели «Чех».
О том, что поезда казанского метрополитена хотят перекрасить, сообщалось еще в марте. Тогда руководитель «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков рассказал, что для перекраски вагонов организован малярный участок в электродепо.
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