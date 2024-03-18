Трамваи без кондукторов и троллейбусы на Вознесенском тракте: будущее транспорта в Казани

«Метроэлектротранс» каждый день перевозит более трети всех пассажиров Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Глава «Метроэлектротранса» запросил на программу капремонта 5 млрд рублей

«Метроэлектротранс» каждый день перевозит более трети всех пассажиров Казани. Речь идет о девяти трамвайных, 10 троллейбусных маршрутах и одной ветке метро из 11 станций.

Предприятию за прошлый год удалось незначительно, как отметил Абдулхаков, улучшить эксплуатационные показатели. Например, на 3% выросла регулярность выполенения рейсов, на 3% – выпуск техники на линии. Число ДТП с пострадавшими сократилось существенно — на 42%, до 11 инцидентов. При всем при этом число водителей сокращается.

Глава «Метроэлектротранса» отметил, что число сходов трамваев с рельс сократилось на треть — до 11 случаев в 2023 году. А все потому, что заменили почти 1,7 тыс. шпал на трамвайных путях и девять стрелочных переводов, установили почти 720 путевых тяг.

«Мы выполняем большие работы по текущему ремонту путей и контактной сети, но, тем не менее, необходимость программы капитального ремонта инфраструктуры наземного электрического транспорта стоимостью более 5 млрд рублей уже назрела», – заявил Абдулхаков.

Он привел цифры: из 132 км трамвайных линий — более 70 км с предельным износом, а 20 км путей уложены в 1970-х годах и имеют двукратное превышение нормативов по капремонту. До сих используются участки линий, построенных в 60-х годах прошлого столетия. Остро необходима модернизация четырех тяговых подстанций из 30, имеющихся на балансе.

«Изношенная инфраструктура приводит к обрывам, простоям на маршрутной сети, не позволяют увеличить скорость передвижения и вызывают недовольство жителей нашего города», — отметил глава «Метроэлектротранса».

Предприятию за прошлый год удалось незначительно, как отметил Айдар Абдулхаков, улучшить эксплуатационные показатели Фото: kzn.ru

Казань приобретет почти 40 новых троллейбусов и продолжит внедрять оплату без кондукторов

Абдулхаков напомнил, что предприятию удалось закупить в лизинг 25 современных троллейбусов взамен устаревших 2007 года выпуска. Этого бы не произошло без поддержки Раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина, отметил спикер.

«В этом году планируем приобрести еще 39 современных низкопольных троллейбусов, из которых 15 с автономным ходом в 20 км могут обеспечить движение на маршруте по Вознесенскому тракту», — сообщил глава «Метроэлектротранса».

Проще говоря, троллейбус с автономным ходом в 20 км — это электробус.

Активно развивается бескондукторная система оплаты проезда. За прошлый год валидаторы для безналичной оплаты и кассы у непосредственно у водителей для налички были установлены в 48 трамваях и 70 троллейбусах из 240 трамваев и троллейбусов, выходящих на линию.

«Мы высвободили 96 кондукторов, 27 из которых приступили к обучению на водителей трамваев и троллейбусов в нашем учебном центре», — похвалился Абдулхаков.

Уже летом оставшиеся трамваи и троллейбусы переведут на бескондукторную оплату проезда, пообещал глава «Метроэлектротранса».

Предприятию не хватает 201 водителя при 605 имеющихся в штате Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Метроэлектротранс» ищет 200 водителей трамваев и троллейбусов и активно зазывает иностранцев

Напоследок Абдулхаков оставил самую горячую тему — дефицит кадров. Предприятию не хватает 201 водителя при 605 имеющихся в штате.

«Самый главный вызов, стоящий перед транспортными предприятиями не только Казани, но и всей России — это острая нехватка водителей и кондукторов. Наше предприятие — не исключение. Если ситуацию с кондукторами мы частично решили внедрением бескондукторной оплаты проезда, то вопрос нехватки водителей остается очень актуальным», — поделился тревогой Абдулхаков.

Для решения проблемы идет работа по трем направлениям: привлекают водителей из соседних регионов и стран ближнего зарубежья, создали учебный центр на базе предприятия, улучшают условия труда и быт сотрудников.

Уже работают 340 иностранцев, в том числе почти 160 водителей. В учебном центре по специальностям «Водитель трамвая» и «Водитель троллейбуса» было обучено 79 человек, из которых 38 устроились на работу в «Метроэлектротранс».

Абдулхаков также похвалился, что за прошлый год средние зарплаты на предприятии выросли на 20%, а на этот год запланировано дополнительное повышение минимум на 10%. Водители в среднем получают 74,3 тыс. рублей, кондукторы — 49,1 тыс. рублей, рабочие — 51,3 тыс. рублей.

С начала СВО было мобилизовано 17 сотрудников «Метроэлектротранса». Еще 11 человек ушли служить по контракту. Абдулхаков рассказал, что на постоянной основе участникам СВО и их семьям оказывается помощь. «Делается все, чтобы наши ребята могли не переживать за семьи и служить на благо Родины», — добавил Абдулхаков.

С начала 2024 года рост пассажиропотока казанского метро составил 21% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В часы пик в казанском метро могут запустить еще один состав

Отдельно Абдулхаков рассказал о работе метрополитена. Он был открыт почти 20 лет назад и за время эксплуатации появилась необходимость в ремонте. Так, в прошлом году при поддержке Раиса Татарстана закупили 80 колесных пар для пяти составов, отработавших более 18 лет. В этом году будет закончена замена колесных пар на оставшихся трех поездах.

Поезда казанского метрополитена окрасят по новым эскизам. Для этого был организован малярный участок в электродепо.

С сентября прошлого года в утренние и вечерние часы запущен 10-й состав, а с января этого года — 11-й, что позволило сократить интервал движения до пяти минут.

«Этот режим работы сохранится до 1 апреля. По итогам анализов пассажиропотока за март мы примем решение о дальнейшем режиме работы метро», — анонсировал Абдулхаков.

С начала 2024 года рост пассажиропотока казанского метро составил 21%. Одной из причин Абдулхаков назвал проведение «Игр будущего» и снегопады, накрывшие город. В целом за 2023 год казанский метрополитен перевез 35,5 млн пассажиров. Это на 17% больше, чем в 2022-м.

В целом МУП «Метроэлектротранс» за 2023 год перевез рекордные 77,2 млн пассажиров, а это на 14% больше, чем в 2022-м. В этом году в планах предприятия перевезти 80 млн пассажиров, но для этого нужно повышать комфорт и безопасность перевозок, отметил Абдулхаков.

Мэр Казани Ильсур Метшин в ответном слове отметил, что проведена большая работа и пообещал поддержку при закупке 39 троллейбусов. «Понятно, что содержание и эксплуатация электротранспорта — удовольствие дорогое. Нужна контактная сеть, нужно ремонтировать пути, энергоресурсы, но плюсы очевидны. Это прежде всего экологичность», — отметил градоначальник.

Аскар Багаутдинов основным событием рекламного рынка Казани за прошлый год назвал состоявшиеся торги на право установки еврощитов Фото: kzn.ru

Миллиард рублей Казани принесли 33 рекламных щита на ранее нетронутых улицах

Следом за Абдулхаковым слово взял начальник Управления наружной рекламы и информации исполкома города Аскар Багаутдинов. Основным событием рекламного рынка Казани за прошлый год спикер назвал состоявшиеся торги на право установки еврощитов. В городе появятся 33 новых конструкции. За обладание ими развернулась ожесточенная борьба – участники из Казани и Москвы 593 раза повышали цену. Итоговая сумма составила 1 млрд рублей.

Места под рекламу выбирались так, чтобы не снижать коммерческую привлекательность действующих мест и максимально охватить все районы города. В первую очередь были задействованы улицы, на которых раньше не было рекламных конструкций: Петра Витера, Глушко, Тихорецкая, Кул Гали и другие.

«Прошедшие торги еще раз подчеркнули привлекательность Казани для жизни и ведения бизнеса. Важный итог — это то, что на местном рекламном рынке установлены и соблюдаются прозрачные и понятные правила», — заявил начальник управления.

Багаутдинов рассказал, что изменилось на рынке наружной рекламы за последние пять лет. Активно развиваются цифровые носители, которые выигрывают за счет емкости, гибкости и технологичности. Поэтому за прошлый год в Казани появилось еще 23 места под размещение еврощитов с цифровыми возможностями.

В прошлом году продолжилась работа по размещению рекламы на социально значимых объектах Фото: kzn.ru

Отдавать остановки рекламщикам оказалось выгодно для города по всем показателям

В прошлом году продолжилась работа по размещению рекламы на социально значимых объектах. Например, на остановочных павильонах, которые можно обслуживать за счет доходов от рекламных компаний. Если говорить в цифрах, то рекламным фирмам за прошлый год передали почти сотню остановок по всей Казани. Это принесет бюджету города за пять лет более 24 млн рублей.

Выгода для города здесь не только в деньгах, отметил Багаутдинов. Как только рекламная компания получает остановочный павильон, то обязуется чистить ее от пыли, грязи, граффити. Фирма должна ежегодно красить остановку, а в случае битья стеклянных поверхностей, незамедлительно заменять. Сегодня в Казани более 400 остановочных павильонов обслуживают именно рекламные фирмы.

Управление также занимается проектом по автоматическому мониторингу с применением искусственного интеллекта. «Мы рассчитываем, что после реализации данного проекта поднимается качество содержания рекламных конструкций и таких социально-значимых объектов как остановки», — выразил надежду Багаутдинов.

Ильсур Метшин отметил, что в Казани практически нет несанкционированных конструкций, а раньше было 2800 разрешенных и еще столько же неразрешенных Фото: kzn.ru

Из-за стройки метро и ремонта Горьковского шоссе пришлось убирать еврощиты и терять в деньгах

В столице Татарстана по итогам 2023 года действовало почти 1,3 тыс. разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Основную долю занимают еврощиты (606) Кроме того, статичные поверхности меняются на цифровые.

Случалось и такое, что рекламные конструкции приходилось демонтировать. Например, в связи со стройкой дорог по Горьковскому шоссе и 2-й линией метро по ул. Фучика. За прошлый год убрали 40 конструкций, восстановили 16, а потери бюджета составили 12 млн рублей.

За 2023 год рекламная деятельность принесла городу 598 млн рублей, это вдвое среднегодового дохода за счет проведенных торгов. На 2024 год планы менее скромные — 373 млн рублей.

«Почти 600 млн рублей от 600 еврощитов! Напомню, коллеги, что когда мы начинали эту работу, было 2800 поверхностей по Казани, а собирали 14,5 млн рублей в год», — обратил внимание Метшин.

Мэр Казани отметил, что практически нет несанкционированных конструкций, а раньше было 2800 разрешенных и еще столько же неразрешенных.

«Большая созидательная работа, ее надо продолжать! Выбран правильный вектор — не стоять на месте, изучать современный опыт, форматы и внедрять их первыми в Казани», — заключил Метшин.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»