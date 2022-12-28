В казанском метро в 2023 году модернизируют поезда и обновят оборудование на станциях

Казанский метрополитен за 2022-й год перевез 30,5 млн пассажиров. На будущий год в планах предприятия – обновление составов, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». В частности, при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова будут заменены колесные пары у пяти первых составов метро 2005 года выпуска, сообщила пресс-служба предприятия.

На пяти первых станциях казанского метро планируется обновить станционную аппаратуру комплексной системы «Движение». Замену проведут казанские специалисты совместно со специалистами НИИ Точной механики Санкт-Петербурга.

Для повышения уровня безопасности на станциях метро в следующем году планируется закупка рамок металлодетекторов и рентгенотелевизионных установок.

Напомним, в планах на 2023 год у города также закупка 25 новых троллейбусов и восстановление трех трамваев.