В 2023 году Казань закупит 25 новых троллейбусов и восстановит три трамвая

МУП «Метроэлектротранс» в 2023 году планирует закупить для города 25 новых троллейбусов и восстановить три трамвая. За этот год электротранспортом воспользовались 67,5 млн пассажиров –на 12% больше, чем в прошлом году. В будущем году это количество планируется увеличить до 70 млн пассажиров, передает пресс-служба предприятия.

В этом году одним из важных событий стало изменение маршрутной сети трамвая, в результате чего трамвайная маршрутная сеть выросла почти в 1,5 раза – со 146 км до 247 км. Кроме того, добавилось три новых трамвайных маршрута.

Сегодня на наземный электрический транспорт приходится 55% от общего количества перевозок предприятия.

«Наблюдается положительная динамика по сокращению количества выбытий подвижного состава по технической причине по всем нашим депо – по сравнению с 2019 годом меньше на 31%, по сравнению с 2021 годом меньше на 21%», – добавили в пресс-службе «Метроэлектротранса».