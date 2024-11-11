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В казанском метро сократили интервал движения поездов
Электропоезда в казанском метро начали курсировать по новому графику. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».
Теперь в будние дни и часы пик на линию выводят 11 электропоездов. Таким образом, время ожидаения удалось сократить до пяти минут. Изменения в схему были внесены 8 ноября из-за роста пассажиропотока.
Ранее говорилось, что с ноября в метрополитене увеличат количество поездов до 10, а интервал между ними сократят до 5 минут 33 секунд.
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