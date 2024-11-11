news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 11 ноября 2024 15:40

В казанском метро сократили интервал движения поездов

Скопировать ссылку

Электропоезда в казанском метро начали курсировать по новому графику. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

Теперь в будние дни и часы пик на линию выводят 11 электропоездов. Таким образом, время ожидаения удалось сократить до пяти минут. Изменения в схему были внесены 8 ноября из-за роста пассажиропотока.

Ранее говорилось, что с ноября в метрополитене увеличат количество поездов до 10, а интервал между ними сократят до 5 минут 33 секунд.

#Метроэлектротранс #казанское метро
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100