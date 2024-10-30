В Казани с ноября сократят интервал движения поездов в метро

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С ноября в часы пик в Казани сократят интервалы движения поездов в метро. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

Сейчас во время пиковых нагрузок курсируют девять составов с интервалом 6 минут 10 секунд. Со следующего месяца будет введен дополнительный, 10-й поезд, что сократит время ожидания до 5 минут 33 секунд. Если потребуется, на линию выведут и 11-й состав.

График движения поездок доступен на всех станциях метро Казани, на специальных информационных стендах.

На предприятии уточнили, что меры связаны с увеличением пассажиропотока после саммита БРИКС.