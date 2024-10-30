Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани с ноября сократят интервал движения поездов в метро
С ноября в часы пик в Казани сократят интервалы движения поездов в метро. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».
Сейчас во время пиковых нагрузок курсируют девять составов с интервалом 6 минут 10 секунд. Со следующего месяца будет введен дополнительный, 10-й поезд, что сократит время ожидания до 5 минут 33 секунд. Если потребуется, на линию выведут и 11-й состав.
График движения поездок доступен на всех станциях метро Казани, на специальных информационных стендах.
На предприятии уточнили, что меры связаны с увеличением пассажиропотока после саммита БРИКС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»