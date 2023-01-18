В казанском метро с 20 января подорожает проезд

С 20 января в Казани вступят в силу новые тарифы на поездки и провоз багажа в метро. При безналичной оплате банковской и транспортной картой стоимость проезда составит 35 рублей (вместо 31 рубля), при оплате наличными останется прежней.

До 15 февраля в метрополитене будет действовать акция, которая позволит снизить стоимость поездки на 7 рублей – для этого оплатить проезд нужно через смартфон с привязанной картой национальной платежной системы «Мир», сообщает Комитет по транспорту.

Напомним, постановление об утверждении новых тарифов на проезд в метро Казани премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал 9 января. Кроме того, с 10 января новые тарифы начали действовать в наземном общественном транспорте Казани и Набережных Челнах. Так, в столице республике при оплате проезда банковской или транспортной картой цена увеличилась на четыре рубля – до 35.