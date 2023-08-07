В казанском метро появились таблички с новыми станциями

Фото: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

На всех станциях метро в Казани обновили схемы — на новых табличках указана и вторая ветка казанской подземки, которая сейчас находится в стадии строительства.

«Синей пунктирной строкой изображены четыре строящиеся станции второй линии метрополитена — „100-летие ТАССР“, „Академическая“, „Зилант“, „Тулпар“», — говорится в сообщении МУП «Метроэлектротранс», размещенном в телеграм-канале предприятия.

Фото: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Новые схемы разместили на платформах, в кассовых залах и составах поездов. Кроме веток метро, с помощью них можно отследить маршруты наземного общественного транспорта.

Вторая линия Казанского метрополитена должна соединить пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый ее участок длиной 5,37 километра будет включать четыре станции.