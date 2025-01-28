В казанском метро оплатили проезд по биометрии уже более 15 тыс. пассажиров

Фото: © «Татар-информ»

За почти пять месяцев, прошедших с момента запуска сервиса оплаты проезда по биометрии в метрополитене столицы Татарстана, им воспользовались 15 257 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

Сервис оплаты проезда по биометрии доступен в казанском метрополитене с 30 августа прошлого, 2024 года. Услуга доступна на всех станциях метро.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Технология реализована Национальной системой платежных карт и Центром биометрических технологий. Чтобы оплатить поездку «взглядом», требуется предварительно зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Это можно сделать в приложении «Госуслуги Биометрия». Затем следует привязать оплату по биометрии к банковскому счету в приложении Системы быстрых платежей («СБПэй»).

В дальнейшем для оплаты достаточно посмотреть в специализированный терминал на турникете, что занимает несколько секунд. Система реализуется на базе технологии Face2 (технологическое подразделение ПАО «Ак Барс» Банк).