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Пассажиры, оплатившие проезд в метро Казани по биометрии, получат кешбэк
Пассажиры казанского метрополитена, оплатившие проезд по биометрии, получат кешбэк в размере 15 рублей на счет с каждой поездки. Об этом сообщил сегодня журналистам в ходе церемонии запуска нового сервиса на станции метро «Кремлевская» генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.
«Мы планируем с 15 сентября запустить программу кешбэка для жителей Казани, которые воспользовались поездкой по биометрии», — отметил он.
Сервис оплаты проезда по биометрии с сегодняшнего дня доступен на всех станциях метрополитена Казани. Технология реализована Национальной системой платежных карт и Центром биометрических технологий. Чтобы оплатить поездку «взглядом», необходимо предварительно зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Это можно сделать в приложении «Госуслуги Биометрия». Затем нужно привязать оплату по биометрии к банковскому счету в мобильном приложении «СБПэй». Сделать это можно в несколько кликов. В дальнейшем при проходе в метро использовать «СБПэй» не понадобится: пассажиру будет достаточно посмотреть в специализированный терминал на турникете, что занимает несколько секунд.
Оплата по биометрии стала еще одним безналичным способом совершения платежей в метро Казани. Однако пассажир всегда сможет выбрать, как именно оплачивать проезд — бесконтактно или по альтернативному сценарию.
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