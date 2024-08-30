Пассажиры, оплатившие проезд в метро Казани по биометрии, получат кешбэк

Пассажиры казанского метрополитена, оплатившие проезд по биометрии, получат кешбэк в размере 15 рублей на счет с каждой поездки. Об этом сообщил сегодня журналистам в ходе церемонии запуска нового сервиса на станции метро «Кремлевская» генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мы планируем с 15 сентября запустить программу кешбэка для жителей Казани, которые воспользовались поездкой по биометрии», — отметил он.

Сервис оплаты проезда по биометрии с сегодняшнего дня доступен на всех станциях метрополитена Казани. Технология реализована Национальной системой платежных карт и Центром биометрических технологий. Чтобы оплатить поездку «взглядом», необходимо предварительно зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Это можно сделать в приложении «Госуслуги Биометрия». Затем нужно привязать оплату по биометрии к банковскому счету в мобильном приложении «СБПэй». Сделать это можно в несколько кликов. В дальнейшем при проходе в метро использовать «СБПэй» не понадобится: пассажиру будет достаточно посмотреть в специализированный терминал на турникете, что занимает несколько секунд.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Оплата по биометрии стала еще одним безналичным способом совершения платежей в метро Казани. Однако пассажир всегда сможет выбрать, как именно оплачивать проезд — бесконтактно или по альтернативному сценарию.