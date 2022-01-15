«Соборная мечеть напротив Кремля будет символизировать новую Казань»

Новая соборная мечеть будет построена на правом берегу Казанки, на намытой территории недалеко от «Чаши» – здания ЗАГСа. Эксперты, опрошенные ИА «Татар-информ», оценили решение властей Татарстана реализовать проект именно на этом месте.

О том, что Соборная мечеть будет построена на правом берегу Казанки, Рустам Минниханов сообщил в ходе Гайдаровского форума Фото: tatarstan.ru

Соборная мечеть в Казани будет построена на правом берегу Казанки, сообщил в ходе Гайдаровского форума Президент Татарстана Рустам Минниханов. «[Место для строительства мечети] примерно известно. Мы сформируем земельный участок. На противоположном берегу Казанки, географически [там] метро, вид хороший. Но нам согласительную процедуру надо пройти», — отметил Президент Татарстана.

Ожидается, что закладка первого камня произойдет в этом году в ходе мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Таким образом, интрига, долгое время сохранявшаяся вокруг будущей мечети, разрешилась. Эксперты считают, что такая соборная мечеть необходима Казани и существенно изменит при этом лицо этой части столицы Татарстана.

Мечеть будет возведена на намытой территории недалеко от «Чаши» – центра семьи «Казан», рядом с ЖК «Берег» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Логично, что она будет стоять в новой части города»

Автор проекта мечети Кул Шариф Айвар Саттаров считает, что Соборная мечеть будет естественна и гармонична в структуре города.

«Выбор на правом берегу Казанки очень удачен в том плане, что мечеть будет прекрасно восприниматься в панораме реки, обозреваться со всех мостов — через Кировскую дамбу, мост Миллениум в совокупности с рекой, которая является важной градостроительной доминантой», — поделился мнением заслуженный архитектор Татарстана.

Автор проекта мечети Кул Шариф Айвар Саттаров считает уникальным тот факт, что со времен Казанского ханства в России впервые появится мечеть на берегу реки Фото: tatarstan.ru

Саттаров считает уникальным тот факт, что со времен Казанского ханства в России впервые появится мечеть на берегу реки.

«Вся ее прелесть в том, что она будет отражаться в воде. И днем будет глядеть на эту воду, любоваться собой, и ночью вся отражаться в огнях. На мой взгляд, это должно быть очень красиво», — отметил специалист.

Айвар Саттаров и ранее был сторонником строительства Соборной мечети на правом берегу.

Схема создана на основе изображения сервиса Google Карты

«Я уже неоднократно говорил, что строительство Соборной мечети напротив Казанской Кремля — это правильно. Во-первых, это будет символизировать новую Казань. Левый берег — это старая Казань, а правый — новая, застраиваемая Казань, город XXI века. И эта мечеть будет возводиться в честь 1100-летия принятия ислама, поэтому вполне логично, что она будет стоять в новой, развивающейся части города», — отметил собеседник агентства.

Саттаров подчеркнул, что мечеть должна органично вплетаться в то место, где планируется ее строительство, и не стоит гнаться за самыми высокими минаретами и большой вместимостью.

«Строительство Соборной мечети напротив Казанской Кремля — это правильно. Это будет символизировать новую Казань. Левый берег — это старая Казань, а правый — новая, город XXI века» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Не обязательно, чтобы она была самой большой в России — в этом нет необходимости. Какой мечеть должна быть относительно градостроительной ситуации, ландшафта, топонимики, географии, по отношению к прилегающей застройке — это все выявится в процессе проектирования. Не надо заявлять ее как самую-самую. И по высоте минаретов — не надо ее изначально задавать выше московской мечети! Каким получится этот минарет, таким получится. Главное, чтобы мечеть была органична к той среде, в которой будет находиться», — считает Айвар Саттаров.

Что касается возможных проблем с пробками на дорогах и подъездных путей, то, по мнению архитектора, важно не только «воткнуть» мечеть, но и создать всю необходимую инфраструктуру вокруг нее, чтобы не создавать неудобства для горожан. «Градостроительный аспект должен быть решен в комплексе: насколько я знаю, предполагается подземная парковка под мечетью с достаточным количеством мест для тех, кто будет приезжать молиться», — сказал собеседник агентства.

Что касается возможных проблем с пробками, то, по мнению архитектора, важно не только «воткнуть» мечеть, но и создать всю необходимую инфраструктуру вокруг нее Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Как мечеть будет соседствовать с «Чашей», пока сложно предположить, так как даже нет эскизных проектов, однако, по предположению эксперта, градостроительной доминантой станет, бесспорно, Соборная мечеть, и прилегающие объекты будут соподчинены новому объекту.

«Чаша» сейчас кажется одинокой, самой главной, самой доминантной. Когда рядом появится мечеть, она должна уйти на второй план, и ничего страшного в этом нет, главное, что все это не должно противоречить друг другу», — подчеркнул архитектор.

««Чаша» сейчас кажется одинокой, самой главной, самой доминантной. Когда рядом появится мечеть, она должна уйти на второй план» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Даже в политическом плане эта мечеть нужна»

Архитектор и сооснователь бюро «Планер» Артур Айтбагин в первую очередь отметил, что Соборная мечеть необходима Казани, так как в Казани пока нет такого культового сооружения.

«Татары — второй по численности народ в России, поэтому даже в политическом плане эта мечеть нужна — в качестве государственного национального символа. Она бы объединяла всех татар», — считает собеседник агентства.

Помимо этого, будущая Соборная мечеть станет для Казани не только новым символом, но и создаст для столицы туристическую привлекательность, будет популяризировать город, подтвердит статус туристической столицы России после Москвы и Санкт-Петербурга, уверен архитектор.

Артур Айтбагин считает, что несмотря на дороговизну нового культового сооружения, оно быстро себя окупит Фото: © Регина Яфарова

Архитектор считает, что несмотря на дороговизну нового культового сооружения, оно быстро себя окупит. «Например, Кул Шариф — объект не коммерческий, но себя полностью окупает. Каким образом? Толпы туристов приезжают в Казань, гуляют по Кремлю, тратят деньги, снимают гостиницы, а город пополняется бюджетом. Сам Кул Шариф казны не имеет, но он глобально приносит большой доход городу», — отметил выгоду архитектор.

Артур Айтбагин напомнил, что правый берег Казанки пока недостаточно развит, и жители и гости города чаще посещают объекты на левом берегу, поэтому есть некий перекос развития в сторону исторического центра.

«Когда туристы будут ходить по берегу, мечеть будет интересно отражаться в воде. И в этом плане новый визуальный ряд еще сильнее подчеркнет красоту Казани», — отметил собеседник агентства.

Кул Шариф — объект не коммерческий, но полностью себя окупает, благодаря туристам, и приносит доход городу Фото: © Абдул Фархан

Что касается расположения Соборной мечети, то самым идеальным местом, с точки зрения архитектора, для нее было бы место, где располагается Чаша. «Однако это место уже занято, поэтому мне трудно ответить на это вопрос. Все будет зависеть от реального проекта», — отметил Артур Айтбагин.

В качестве альтернативы месторасположения мечети архитектор назвал центр Казани или другое место на правом берегу Казанки, но все же ближе к центру. «Мечеть должна быть обозрима, видна туристам. С башни Сююмбике открывается хороший обзор. И туристы, гуляя по Казани, должны зрительно ориентироваться. Если ее расположить где-нибудь в новостройках на Казанке, где есть большой свободный участок, она будет непонятна туристам, потеряется. Логичным ее расположение будет между „Ривьерой“ и „Чашей“», — рассуждает Айтбагин.

«Строительство Соборной мечети в Казани принесет благословение»

Председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир Крганов в беседе с ИА «Татар-информ» отметил, что Соборная мечеть, которая должна быть построена в Казани, увеличит благосостояние столицы.

«Строительство мечети я, конечно, приветствую. Строительство дома Божьего увеличивает благословение. В книгах также говорится, что „подобно тому, как Бог украсил небо звездами, он украсил землю своими домами“. В хадисах пророка сказано: „С башен, где слышится Азан, и с того места, где произносится азан, дьяволы убегают в страхе“», — сказал Альбир Крганов.

Альбир Крганов: «Я ожидаю, что архитекторы сделают эту мечеть в болгарском и татарском стиле. И у арабов, и у турок прекрасный стиль. Но наш вкус не был потерян» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Муфтий уверен, что при возведении мечети архитекторы будут использовать национальные татарские приемы.

«Строительство этой большой мечети в Казани было приурочено и к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Я ожидаю, что архитекторы сделают эту мечеть в болгарском и татарском стиле. И у арабов, и у турок прекрасный стиль. Но наш вкус не был потерян», — заявил председатель Духовного Меджлиса мусульман России.

По его мнению, Соборная мечеть должна стать центром просвещения, культуры, отвечающим современным требованиям.

«Это должно быть не просто место для молитвы, а центр новой современной культуры, просвещения. Хотелось бы, чтобы это было место приема гостей муфтията Татарстана, общения для мусульманских женщин, проведения форумов, организации кружков, встреч молодежи», —сказал он.

«Эту мечеть мы ждем уже давно»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул, что строительство Соборной мечети в столице Татарстана ждут давно. Узнав о предполагаемом месте будущего строительства мечети, он, по его признанию, очень обрадовался.

Муфтий Татарстана: «Мне лично это место нравится: расположение очень удачное. Главное теперь, чтобы с ним все сложилось» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Я тоже осведомлен об этом. И эта информация меня очень порадовала. Но подтверждать ее пока рано, так как нужно пройти согласовательные процедуры. Мне лично это место нравится: расположение очень удачное. Главное теперь, чтобы с ним все сложилось. Аллаһ дөрес юлын күрсәтсен. Эту мечеть мы ждем уже давно. Спасибо Президенту, что не оставляет вопрос без внимания», — поделился он.

С муфтием республики согласен и доктор политических наук, профессор, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.

Рафик Мухаметшин: «Возведение Соборной мечети, способной собрать внутри около 10 тысяч человек, это жизненная необходимость» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Место для строительства выбрано вполне удачно, поскольку сегодня найти в городе пространство, чтобы построить большую мечеть, довольно сложно. Мне кажется, с этой точки зрения это место, а это почти центр города, во всех отношениях удачное.

У нас в Казани, в отличие от других городов, работают около 80 мечетей. Однако все они, являясь комфортными, удобными, с точки зрения вместимости, — достаточно компактные. В них помещается он нескольких сот до двух-трех тысяч человек. Поэтому возведение Соборной мечети, способной собрать внутри около 10 тысяч человек, это жизненная необходимость», — отметил собеседник агентства.

«Грандиозный объект станет градостроительным акцентом»

Профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич полагает, что мечеть, скорее всего, вместе с минаретами будет высотой около 100 метров. «Ее будет видно отовсюду», — сказал эксперт.

Александр Дембич полагает, что мечеть, скорее всего, вместе с минаретами будет высотой около 100 метров Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

По его словам, грандиозный объект станет градостроительным акцентом, но из-за довольно большого зеркала реки Казанка, «спорить» с кремлевским ансамблем новое сооружение не будет.

Профессор подчеркнул, что в случае строительства мечети именно на правом берегу Казанки нужно будет серьезно подойти к решению транспортного вопроса и создания соответствующей инфраструктуры. Он пояснил, что в мусульманские праздники в мечети будут собираться почти 10 тыс. человек, а может быть, и больше. Кроме того, в этом месте сконцентрированы спортивные объекты, рассчитанные на большое количество людей. «Место приемлемое, только надо внимательно разобраться с транспортом», — отметил Дембич.