В Казанском Кремле пройдет акция, посвященная татарскому языку

В пятницу, 26 апреля, в Казанском Кремле в 19 раз пройдет акция «Я говорю по-татарски», посвященная татарскому языку. Гостей ждут в 17:00, а продлится мероприятие до 21:00.

Как сообщили организаторы, посетителей ждет современная музыка, квесты, ярмарка Ташаяк и награждение.

Уточняется, что вход будет свободный для любых возрастов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа акции будет обширной. Главную ее часть составит Гала-концерт. На сцене выступят участники прошлогоднего фестиваля, а также «АлияНур», «Дышать», «Искан» и группы Gauga, qaynar, Yummi Music Band. Премьеру готовит и певица, участница шоу «Голос.Дети» Саида Мухаметзянова вместе с инди-рок группой Juna. Ведущие мероприятия – блогеры Роберт Исламов и Лейла Лерон-Бахмутова.

По словам сценариста Динары Зиннатовой, главная цель акции – вывести татарский язык на улицы, сделать его популярным. Она добавила, что концепцию акции в этом году, сценарий мероприятия создавали с опорой на идею популяризации татарского языка в интернете.