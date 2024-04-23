26 апреля Казанский Кремль «заговорит по-татарски»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Акция «Мин татарча сөйләшәм!» пройдет в этом году в Татарстане в 19-й раз. Сформированная как гражданская инициатива, она проводилась на площади перед Камаловским театром, улице Баумана, а уже 26 апреля впервые доберется до Присутственных мест Казанского Кремля. О том, что ждет участников акции, ее организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Программа акции обширна, однако главную ее часть составляет Гала-концерт. На сцене выступят участники прошлогоднего фестиваля, а также «АлияНур», «Дышать», «Искан». Среди крупных музыкальных групп – Gauga, qaynar, Yummi Music Band. Премьеру готовит и певица, участница шоу «Голос.Дети» Саида Мухаметзянова вместе с инди-рок группой Juna. Ведущими мероприятия станут блогеры Роберт Исламов и Лейла Лерон-Бахмутова.

«Главная цель акции – вывести татарский язык на улицы, сделать его популярным. Концепцию акции в этом году, сценарий мероприятия мы создавали с опорой на идею популяризации татарского языка в интернете», – рассказала сценарист Динара Зиннатова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Также во время концерта будут подведены итоги конкурсов «Интернет говорит по-татарски», «Шәхес» и «Тяжело с татарским».

В рамках акции впервые будет организована ярмарка «Ташаяк». «Ташаяк» – это «исторический бренд», рынок, который предположительно существовал в XV-XVI веках. Ярмарка считалась главной в Поволжье. 26 апреля организаторы попытаются ее возродить. Председатель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов сравнивает его с Сенным рынком.

«В рамках акции впервые пройдет ярмарка „Ташаяк“. Это будет новый этномаркет. Мы надеемся запустить его так же, как когда-то запустили Сенной рынок», — добавил Хасанов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Оформление и дизайн акции будут выполнены в стиле pixel-art, а сеть ресторанов «Тубетей» вручит премии в трех номинациях: личность, проект и бренд.

Акция «Мин татарча сөйләшәм!» пройдет 26 апреля в 17:00. Ярмарка «Ташаяк» будет открыта с 15:00.