news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 ноября 2025 08:55

В Казанском Кремле приступили к установке новогодних декораций

Читайте нас в
Телеграм

В Казанском Кремле приступили к установке новогодних декораций. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Новый год близко!» – напомнила она в своем Телеграм-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новогодние мероприятия в Казани пройдут с 19 декабря по 13 января. Празднества пройдут на территории Центра семьи «Казан», в Старо-Татарской слободе, парке «Черное Озеро», сквере в Дербышках, парке «Сосновая роща», парке «Крылья Советов», во дворе Присутственных мест Казанского Кремля, а также в парках «Дирекции парков и скверов г. Казани».

#казанский кремль #Новый год #новогоднее оформление #Лилия Галимова
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

19 ноября 2025
Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

19 ноября 2025