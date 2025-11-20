В Казанском Кремле приступили к установке новогодних декораций. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Новый год близко!» – напомнила она в своем Телеграм-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новогодние мероприятия в Казани пройдут с 19 декабря по 13 января. Празднества пройдут на территории Центра семьи «Казан», в Старо-Татарской слободе, парке «Черное Озеро», сквере в Дербышках, парке «Сосновая роща», парке «Крылья Советов», во дворе Присутственных мест Казанского Кремля, а также в парках «Дирекции парков и скверов г. Казани».