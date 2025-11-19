Новогодние мероприятия в Казани пройдут с 19 декабря по 13 января

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мероприятия по случаю Нового года в Казани пройдут с 19 декабря по 13 января на восьми площадках города. Проект постановления Исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Празднества пройдут на следующих площадках: территория Центра семьи «Казан», Старо-Татарская слобода, парк «Черное Озеро», сквер в Дербышках, парк «Сосновая роща», парк «Крылья Советов», двор Присутственных мест Казанского Кремля, а также парки «Дирекции парков и скверов г. Казани» по отдельному плану.

Также Исполком Казани разработал состав организационного комитета по подготовке и проведению новогодних праздничных мероприятий в столице Татарстана.

Председателем комитета назначен руководитель Исполнительного комитета города Р. Г. Гафаров. Заместителями председателя выступили руководитель Аппарата Исполнительного комитета Б. Р. Алеев и заместитель руководителя Исполнительного комитета А. И. Абзалов.

В состав организационного комитета вошли также:

Р. Х. Шамсутдинов – глава Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета г. Казани;

А. И. Салихов – глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета г. Казани;

В. В. Жаворонков – глава Администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г. Казани;

Р. Р. Фатхутдинов – глава Администрации Советского района Исполнительного комитета г. Казани;

А. Ш. Фаизов – префект территории «Старый город» Исполнительного комитета г. Казани;

А. Р. Загидуллина – начальник Управления культуры Исполнительного комитета г. Казани;

А. М. Шайнуров – председатель Комитета внешнего благоустройства Исполнительного комитета г. Казани;

А. В. Сидоров – Председателя Комитета по транспорту Исполнительного комитета г. Казани;

И. М. Хисматуллин – председатель Комитета жилищно– коммунального хозяйства Исполнительного комитета г. Казани;

А. Р. Багаутдинов – начальник Управления наружной рекламы и информации Исполнительного комитета г. Казани;

Э. М. Бакулин – начальник организационного управления Аппарата Исполнительного комитета г. Казани;

И. А. Бочкова – заместитель руководителя Аппарата Исполнительного комитета г. Казани – начальник управления кадровой политики;

Л. З. Гарипов – председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани;

Р. Ф. Фазылянов – председатель Комитета потребительского рынка Исполнительного комитета г. Казани;

В. А. Казанцев – начальник Информационно-аналитического управления аппарата Казанской городской Думы (по согласованию);

А. Ф. Латыпова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков и скверов г. Казани»;

Р. Р. Сафин – начальник 7-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию);

Р. В. Емекеев – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Казани Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан (по согласованию);

И. Р. Мухаметшин – начальник Финансового управления Исполнительного комитета г. Казани;

И. П. Смирнова – начальник управления социальной политики Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани;

Р. Д. Габитов – начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Казани (по согласованию);

М. А. Савин – начальник отдела ГИБДД УВД г. Казани;

С. Х. Чанкин – начальник Управления гражданской защиты Исполнительного комитета г. Казани;

Д.В.Сайфуллин – исполняющий обязанности председателя Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани – первый заместитель;

И. А. Ризванов – начальник Управления образования Исполнительного комитета г. Казани;

Д. А. Санникова – директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по развитию туризма г. Казани»;

И. М. Ахмадиев – Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан – начальник Управления здравоохранения г. Казани (по согласованию);

Р. Ж. Мухамедшина – генеральный директор Акционерного общества «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» (по согласованию);

М. А. Патяшина – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (по согласованию).

Организационный комитет займется координацией всех мероприятий, связанных с подготовкой новогодних праздников в столице Татарстана, включая вопросы логистики, безопасности, культурной программы и благоустройства территорий.