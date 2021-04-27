В Казанском Кремле отреставрируют Консисторскую башню

Консисторскую башню Казанского Кремля предполагается отреставрировать и задействовать в экспозиционной программе музея-заповедника в комплексе со зданием Присутственных мест, чья реставрация уже близка к завершению. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал главный архитектор Казанского Кремля Рустэм Забиров.

«В связи с реставрацией Присутственных мест хотя бы одну башню будем тоже задействовать. В связи с благоустройством прилегающей территории — Консисторскую башню. У нее высок экспозиционный потенциал, можно три яруса сделать с деревянными перекрытиями, музеефицировать. Эффект для туристического показа может быть очень сильный», — пояснил Рустэм Забиров.

Консисторская башня находится на восточной стороне оборонных стен крепости. Это круглое непроездное сооружение с бойницами и высотой 23 метра. Она была построена в конце XVI века и расположена так, что оказывалась рядом со зданием управления Казанской епархии (Консистории, отсюда и название башни) во дворе здания Присутственных мест.

Собеседник также отметил, что в концепции музея-заповедника «Казанский Кремль» изначально закладывалась идея сделать территорию всей крепости обходной по периметру ее стен с заходом в башни. Реставраторы занимались именно стенами (пряслами — секциями стены между башнями) и башнями Казанского Кремля еще в 50-60-е годы прошлого столетия. Эта работа велась задолго до образования музея-заповедника в 1994 году.

«Реставрация большей части башен (всего их 13 — прим. Т-и) не доведена до конца внутри, приспособление их еще не выполнено. В последние годы, если средства выделяются, то на ремонт, на покраску. Кардинальных работ пока не предвидится, но я надеюсь, когда экономическая ситуация выровняется, то придем к тому, что будем все башни и внутри приспосабливать», — сказал Рустэм Забиров.

При этом он отметил, что приспосабливать исторические объекты можно по-разному — как с размещением в них некой функции, так и только обеспечив надлежащую реставрацию ради безопасности нахождения внутри туристов.

«Функция музейного показа — это уже приспособление. По идее у нас некоторые такие проекты уже были сделаны, тем же „Татинвестгражданпроектом“, в частности Светланой Мамлеевой. Там предусматривались и деревянные перекрытия, которые были в основном в круглых трехъярусных башнях, и внутри деревянные лестницы, как сделано в Преображенской башне. На днях мы должны определиться с функциональным назначением Спасской башни. Этот проект, я думаю, в этом году продолжится», — резюмировал собеседник информагентства.