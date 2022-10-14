В Казанском Кремле открылась выставка, посвященная строительству скоростной трассы М12

В преддверии Дня дорожника на территории Казанского Кремля стартовала фотовыставка «С нами города становятся ближе», посвященная строительству скоростной автомобильной трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. На колоритных фотоснимках горожане могут увидеть, как продвигается работа и оценить масштаб строительства.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ранее выставку мы открыли в точке начала трассы – в Москве, а сейчас экспозиция стартовала в Казани. Мы хотим показать и рассказать жителям и гостям столицы республики об объектах, людях и рабочих моментах строительства автодороги. Первый участок мы открыли в Московской области, а сегодня откроем во Владимирской», – рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Он напомнил, что федеральная дорога М12 строится с нуля, ее протяженность составит около 811 км. И днем, и ночью на каждом километре дороги идут строительные работы, чтобы к концу 2023 года запустить автомобильное движение. Путь на машине от Москвы до Казани по новой трассе займет всего 6,5 часа.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Такую работу можно сделать только вместе. Мы чувствуем поддержку Российской Федерации и руководителей регионов, где проходит трасса – это Московская, Владимирская и Нижегородская области, Чувашия и Татарстан. Благодаря такому взаимопониманию и поддержке мы уверены в том, что к концу следующего года сдадим трассу», – подчеркнул Петушенко.

В числе прочего, выставка расскажет посетителям о том, как продвигается строительство трех мостов: через Волгу в Татарстане, моста через Оку, который соединит Владимирский и Нижегородский берега и моста через Суру, который объединит берега Нижегородской области и Республики Чувашии. Всего на магистрали построят более 200 мостов и путепроводов. В работе задействовано более 26 тыс. рабочих и порядка 7 тыс. единиц техники.

«Венцом дороги является строительство моста через Волгу в Татарстане – ему уделяется самое пристальное внимание всех участников строительства», – отметил Петушенко.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ходе торжественного открытия экспозиции коллектив музея-заповедника «Казанский Кремль» наградили почетной грамотой за большой вклад в воспитание студентов и молодежи Татарстана.

Напомним, проект М12 реализуется в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. 8 сентября Президент России Владимир Путин открыл движение на первом участке трассы на территории Московской области.

Мероприятие продолжится презентацией книги «Ушедшие в бессмертие», посвященной боевому подвигу 2-й ударной армии, участвовавшей в боях под Ленинградом. В 1942 году большая часть войск армии попала в окружение и погибла неподалеку от деревни Мясной Бор. В составе 2-й ударной армии сражался и национальный герой Татарстана Муса Джалиль.