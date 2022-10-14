В Казанском Кремле открылась выставка, посвященная строительству скоростной трассы М12
В преддверии Дня дорожника на территории Казанского Кремля стартовала фотовыставка «С нами города становятся ближе», посвященная строительству скоростной автомобильной трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. На колоритных фотоснимках горожане могут увидеть, как продвигается работа и оценить масштаб строительства.
«Ранее выставку мы открыли в точке начала трассы – в Москве, а сейчас экспозиция стартовала в Казани. Мы хотим показать и рассказать жителям и гостям столицы республики об объектах, людях и рабочих моментах строительства автодороги. Первый участок мы открыли в Московской области, а сегодня откроем во Владимирской», – рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Он напомнил, что федеральная дорога М12 строится с нуля, ее протяженность составит около 811 км. И днем, и ночью на каждом километре дороги идут строительные работы, чтобы к концу 2023 года запустить автомобильное движение. Путь на машине от Москвы до Казани по новой трассе займет всего 6,5 часа.
«Такую работу можно сделать только вместе. Мы чувствуем поддержку Российской Федерации и руководителей регионов, где проходит трасса – это Московская, Владимирская и Нижегородская области, Чувашия и Татарстан. Благодаря такому взаимопониманию и поддержке мы уверены в том, что к концу следующего года сдадим трассу», – подчеркнул Петушенко.
В числе прочего, выставка расскажет посетителям о том, как продвигается строительство трех мостов: через Волгу в Татарстане, моста через Оку, который соединит Владимирский и Нижегородский берега и моста через Суру, который объединит берега Нижегородской области и Республики Чувашии. Всего на магистрали построят более 200 мостов и путепроводов. В работе задействовано более 26 тыс. рабочих и порядка 7 тыс. единиц техники.
«Венцом дороги является строительство моста через Волгу в Татарстане – ему уделяется самое пристальное внимание всех участников строительства», – отметил Петушенко.
В ходе торжественного открытия экспозиции коллектив музея-заповедника «Казанский Кремль» наградили почетной грамотой за большой вклад в воспитание студентов и молодежи Татарстана.
Напомним, проект М12 реализуется в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. 8 сентября Президент России Владимир Путин открыл движение на первом участке трассы на территории Московской области.
Мероприятие продолжится презентацией книги «Ушедшие в бессмертие», посвященной боевому подвигу 2-й ударной армии, участвовавшей в боях под Ленинградом. В 1942 году большая часть войск армии попала в окружение и погибла неподалеку от деревни Мясной Бор. В составе 2-й ударной армии сражался и национальный герой Татарстана Муса Джалиль.