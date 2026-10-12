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Общество 12 октября 2026 14:36

В Казанском Кремле Минниханов обсудил с гостем из ОАЭ дороги и медицину

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В Казанском Кремле Минниханов обсудил с гостем из ОАЭ дороги и медицину
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем Совета директоров Intrapharma, генеральным директором SAAED for Traffic Systems (ОАЭ) Ибрахимом Юсефом Рамелем. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

SAAED for Traffic Systems – сервисный оператор из ОАЭ, специализирующийся на проектах в сфере управления дорожным движением и обеспечения безопасности на дорогах. Intrapharma – фармацевтическая и медицинская группа, базирующаяся в ОАЭ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в развитии деловых связей с эмиратскими партнерами. По его словам, для этого есть все условия: в Дубае действует представительство Татарстана, осуществляется регулярное воздушное сообщение между Казанью и городами ОАЭ.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области здравоохранения и безопасности дорожного движения.

Напомним, сегодня Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с делегацией послов арабских государств в России – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии. Стороны обсудили развитие торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей.

#оаэ и татарстан #Рустам Минниханов
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