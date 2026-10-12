Рустам Минниханов провел встречу с послами арабских государств в России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с делегацией послов арабских государств в России – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии. Стороны обсудили развитие торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов поблагодарил дипломатов за визит и отметил, что арабские страны являются давними партнерами республики. По его словам, стороны расширяют товарооборот, сотрудничают в сфере халяль, исламских финансов, науки, образования, культуры и туризма.

В частности, в столице Катара Дохе работает специализированный IT-хаб для продвижения и масштабирования цифровых решений, разработанных в Татарстане. С ОАЭ республика развивает взаимодействие в сельском хозяйстве, информационных технологиях и логистике. Представительства Татарстана действуют в Дубае и Омане.

«Несмотря на все трудности, наша страна настроена поддерживать открытые и взаимовыгодные отношения со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве, углублять связи в экономике, гуманитарной сфере, сообща противостоять острым вызовам и общим угрозам. К сожалению, регион Ближнего Востока в этом году переживает непростой период. Российская Федерация последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов и осуждает любые проявления насилия, которые приводят к человеческим жертвам и разрушению инфраструктуры. В дни испытаний наша республика готова предложить необходимую поддержку и помощь», – сказал Раис Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов подчеркнул, что республика намерена расширять экспорт, укреплять позиции местных брендов и привлекать инвестиции. По итогам прошлого года Татарстан занял первое место вместе с Москвой в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов России.

Он также отметил развитие промышленности, нефтепереработки, нефтехимии, машиностроения и сельского хозяйства. Отдельное внимание республика уделяет сотрудничеству со странами исламского мира.

«По поручению руководства страны я возглавляю Группу стратегического видения “Россия – Исламский мир”. Наша республика – пилотный регион по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России. С прошлого года в Татарстане функционирует представительство АЙОФИ. Также благодаря вашей поддержке в текущем году Казань носит титул Культурной столицы исламского мира», – подчеркнул лидер республики.

Внешнеторговый оборот Татарстана по итогам прошлого года составил около $14,5 млрд. На страны Организации исламского сотрудничества пришлось более половины этого объема – $7,4 млрд.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Среди площадок для укрепления международных связей Минниханов назвал международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Он также напомнил, что в 2024 году Казань принимала саммит БРИКС, а в 2026 году – саммит Россия – АСЕАН.

Раис Татарстана сообщил, что в Казани работают 10 генеральных консульств иностранных государств, и предложил арабским странам рассмотреть возможность открытия своих генконсульств в столице республики.

Послы поблагодарили руководство Татарстана за прием и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, культуре, туризме, науке и образовании.